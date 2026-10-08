La OMS alerta de una brecha de innovación frente a la hipertensión en el embarazo

El embarazo de adolescentes es un problema social no controlado en Paraguay. ( ARCHIVO /DL. )

La falta de nuevos medicamentos específicos para prevenir los trastornos de hipertensión que pueden surgir durante la gestación contrasta con el enorme impacto de estas complicaciones, que afectan a entre el 10 y 15 % de los embarazos, y son la causa de cientos de miles de muertes cada año y de secuelas a largo plazo, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para ayudar a resolver esta situación, responsable de 42, 000 muertes maternas y más de 500, 000 muertes fetales y neonatales anualmente, la organización presentó este jueves una hoja de ruta mundial aplicable de aquí a 2035.

Los trastornos de hipertensión en el embarazo representan alrededor del 16 % de las muertes maternas en el mundo, pese a que existen intervenciones eficaces y sencillas para prevenirlos, pero a las cuales las mujeres de medios desfavorecidos tienen poco acceso.

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La OMS ha recordado que en muchos países es difícil que las embarazadas sean sometidas a controles básicos de la presión arterial, a análisis de proteínas en la orina o que se les suministre medicamentos esenciales como la aspirina, antihipertensivos y sulfato de magnesio.

Situación actual

La preeclampsia puede aparecer en cualquier embarazo y que llegue a ser mortal depende de si la presión arterial de una mujer se controla a tiempo y de si tiene acceso a una atención de emergencia adecuada en caso de que su estado se agrave.

La nueva hoja de ruta de la OMS para los trastornos hipertensivos del embarazo plantea acciones en investigación e innovación, recomendaciones clínicas, y acceso a medicamentos y productos sanitarios.

La preeclampsia -que afecta a entre el 3 % y 8 % de mujeres que dan a luz- y la eclampsia son dos de las principales complicaciones de la hipertensión durante el embarazo, con la primera que puede evolucionar a la segunda, una forma grave que provoca convulsiones y puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

Medidas anunciadas

El sulfato de magnesio, por ejemplo, puede reducir en más de la mitad el riesgo de que una mujer con preeclampsia desarrolle eclampsia, pero su utilización sigue siendo limitada en muchos entornos de pocos recursos.

Además, las mujeres que han sufrido un trastorno hipertensivo durante la gestación tienen mayor riesgo de hipertensión crónica, enfermedades cardiovasculares, ictus y enfermedad renal, mientras que los niños expuestos durante el embarazo tienen un riesgo más elevado de nacimiento prematuro y enfermedades cardiovasculares y metabólicas a más largo plazo.