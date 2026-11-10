La quimioterapia contra el cáncer de mama podría acelerar el envejecimiento, revela un estudio

La quimioterapia es un tratamiento médico que se utiliza para combatir el cáncer y puede provocar efectos secundarios en el organismo. ( SHUTTERSTOCK )

La quimioterapia salva vidas en el cáncer de mama, pero también podría acelerar el envejecimiento biológico de las pacientes que lo reciben en más de 9 años y aumentar el riesgo de muerte prematura por otras causas, según un estudio recogido este martes en la revista Jama Network Open.

El trabajo, realizado por investigadores afiliados a varios centros de Estados Unidos, se basa en datos de Cisnet, un consorcio científico que trabaja en modelos de simulación para mejorar la comprensión de la prevención, el cribado y el tratamiento del cáncer, así de sus tendencias poblacionales en cuanto a incidencia y mortalidad.

En este caso, los autores han puesto el foco en el impacto de la quimioterapia para tratar el cáncer de mama en el envejecimiento de la mujer.

Para estudiarlo, han analizado la relación entre los distintos tipos la quimioterapia usados habitualmente en el tratamiento y los niveles sanguíneos de la proteína p16, un biomarcador común del envejecimiento, con el fin de estimar la edad biológica de las supervivientes de cáncer de mama a lo largo del resto de sus vidas.

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Los datos provienen de investigaciones solventes previamente publicadas.

El modelo de simulación poblacional desarrollado por los investigadores se basó en mujeres de entre 30 y 79 años; comparó los efectos de los tipos de quimioterapia que causaban más daño celular (citotóxicos) frente a los que causaban menos y la aceleración de la edad biológica de las pacientes.

Los resultados indican que aquellas mujeres que recibieron los regímenes más citotóxicos habían perdido una media de 9,4 años de vida restantes debido a la aparición más temprana de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Envejecimiento inducido

"Las pacientes cáncer de mama constituyen el segmento más numeroso de los supervivientes de cáncer, pero algunas formas de quimioterapia han desencadenado una crisis secundaria: el daño molecular inducido por el tratamiento en las células y los órganos del cuerpo, lo que provoca una aceleración del envejecimiento" señala una de las autoras, Jeanne Mandelblatt, del Instituto Lombardi de Investigación sobre el Cáncer de Georgetown.

"Creemos que el envejecimiento biológico inducido por la quimioterapia puede persistir durante años, y los efectos de esta aceleración no se hacen visibles hasta muchos años después", añade Mandelblatt en un comunicado de la Universidad de Georgetown.

Este envejecimiento temprano biológico acelerado puede traducirse en una pérdida de años de vida saludable debido a la aparición más temprana de enfermedades y afecciones relacionadas con el envejecimiento, como la fragilidad de los huesos o problemas cognitivos, entre otros, señalan los autores.

"La quimioterapia mejora la supervivencia al cáncer de mama, pero sabemos que aumenta el daño a los tejidos sanos. Esto afecta a muchos sistemas relacionados con el envejecimiento, incluido el aumento del número de células senescentes: células dañadas que han dejado de dividirse y que están relacionadas con la inflamación y el deterioro de los tejidos", apunta otro de los autores, Swarnavo Sarkar, investigador médico en el mismo centro.

Soluciones

Los investigadores inciden en que sus resultados apelan a una atención personalizada a las supervivientes del cáncer de mama para mitigar cualquier efecto del tratamiento sobre el envejecimiento y mejorar la calidad de vida y la salud a lo largo de toda su vida.

"Ya estamos viendo que tanto la actividad física como los medicamentos que se utilizan para otros fines se muestran prometedores a la hora de ralentizar el envejecimiento acelerado en las supervivientes de cáncer de mama y de otros tipos de cáncer, lo que podría compensar la pérdida de años de vida estimada en este estudio", añaden.

El mismo equipo planea hacer una investigación similar con el impacto de otros tratamientos contra el cáncer de mama, como la radioterapia, las inmunoterapias, las terapias dirigidas y los tratamientos hormonales, que también parecen acelerar el envejecimiento, con efectos que podrían prolongarse durante muchos años tras el tratamiento.