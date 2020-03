$!Academia de Ciencias hace recomendaciones para prevenir el coronavirus

La Academia de Ciencias de la República Dominicana y aseguró que el Ministerio de Salud Pública, está llevando correctamente los protocolos que recomiendan las organizaciones de salud como la OMS y exhortó al pueblo a estar conscientes de que las medidas precautorias adoptadas son necesarias e indispensables para evitar mayores daños.

Luis Scheker Ortiz, presidente de la entidad, dijo que sin a colaboración del pueblo, en la adopción de las medidas recomiendas por las autoridades, no es posible evitar que el mal se expanda, aunque destacó que afortunadamente no se ha registrado ninguna muerte en el país por el coronavirus.

“La Academias de Ciencias ha hecho un estudio epidemiológico, mediante el cual nosotros hacemos una serie de recomendaciones para que la población dominicana este consciente, que sin bien eso no es un virus fatal, tenemos que evitar que esas cosas pasen, manteniendo una conducta que le permita, no solo al Ministerio de Salud, sino a todos nosotros, tener una protección que no siga expandiéndose.

El doctor José Silie Ruiz, coordinador Comisión de Salud de la Academia de Ciencias, indicó que entre las recomendaciones están: que se refuercen las medidas protocolares en los aeropuertos, siendo más estrictos, adoptando medidas seguidas a las que recomiendan los organismos de salud internacionales.

Otra recomendación es que exista una línea 911 las 24 horas, que las manejen expertos como epidemiólogos, microbiólogos, conocedores de la enfermedad para que el pueblo y los médicos y los emergenciólogos sepan dónde acudir en auxilio y conocer cómo manejar los casos.

Además, que los casos simples, de gripe sea manejados con aislamientos en la casa de cada persona y que haya un equipo movilizado con todo el rigor que implique el protocolo, la protección para ellos, que los valoren tomen la muestra y si resulta positivo, entonces llevarlos al hospital.

“Porque ese paciente que probablemente tiene o no la enfermedad, anda de emergencias en emergencia y de médico en médico infectando a todo el mundo. Esta es una responsabilidad ciudadana “, dijo.

Como médico neurólogo llamó a la población mantener la calma y manifestó que no hay motivo para alarmarse, sino para cuidarse porque indudablemente el mundo está ante un virus letal, por lo que instó a salud Públicas a que haga una campaña para educar a la gente sobre esa enfermedad.

Con relación al uso de mascarilla, el doctor Modesto Cruz, miembro Comisión de Salud Academia de Ciencias, internista y médico molécula, dijo que se están tomando las medidas correctas que deben ser usadas por las personas que tiene uno o dos síntomas del coronavirus.

“Hay dos cosas que yo quiero mencionar para el uso de la mascarilla, lo primero es que es para pacientes, pero nuestra contribución es recomendar que a las personas que tienen hipertensión arterial, que son inmuno suprimidos, que son obesos se recomienda que al momento de que se publique el primer caso transmito aquí, no importado, protegerlos con la mascarilla, como también a las personas mayores de 65 años”.

Consideró que el uso inadecuado de la mascarilla puede ser una forma de aumentar de adquiriré la enfermedad.