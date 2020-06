$!Adelgazar con la regla 80/20

“Cuando finaliza el régimen es probable que se vuelva a engordar, porque no se ha aprendido a comer correctamente, y después de haber ingerido muy pocas calorías durante un tiempo, el organismo sufre un efecto “rebote” metabólico, que hace que se recupere el peso perdido al volver a la alimentación habitual”, según Suárez.

En materia de adelgazamiento los milagros no existen, y aquellas dietas que prometen bajadas de peso prodigiosas tienen unos efectos que nos devuelve pronto a la realidad y, en algunos casos, desequilibrios nutricionales que pueden afectar nuestra salud.

Ingerir un 80% de alimentos saludables, que sacien y con un alto valor nutricional, y complementarlos con un 20% de alimentación no extremadamente restrictiva, puede ser una opción saludable para perder peso tras el confinamiento...

PRIMAVERA Y NAVIDAD: TIEMPO DE ‘MILAGROS’

REGIMEN SALUDABLE PERO FLEXIBLE

Para ello recomiendan basarse en la regla 80/20 y seguir una serie de pautas de alimentación saludable.

La regla 80/20 consiste en centrar el 80% de la alimentación en comidas y alimentos saludables, sin excluir ningún grupo alimenticio y basándonos en alimentos con un alto valor nutricional, y dedicando el 20 % restante a una alimentación que no sea extremadamente restrictiva e incluya alimentos “antes excluidos” como hamburguesas y pizzas.

“La clave del 20% es elegir la opción con mejor valor nutricional siempre y, cuando al final del día, no se sobrepasen los requerimientos energéticos”, recomiendan estas nutricionistas.

“Para ello tenemos que conocer nuestros requerimientos energéticos y existen infinidad de webs y ‘apps’ con herramientas para efectuar ese cálculo”, según explican.

“También es importante no martirizarse: si la mayor parte del tiempo nuestra alimentación es saludable, no debemos considerar a una porción de pizza como un desliz por el que tenemos que castigarnos, ya que una sola comida no marca la diferencia. El equilibrio emocional también importa”, destacan.

Báguena y Hernangómez consideran que las dietas demasiado restrictivas, estrictas y monótonas “generan una menor adherencia a medio y largo plazo y se termina perdiendo el camino recorrido, porque el cambio de estilo de vida y las pautas extremadamente definidas que requieren, son una fuente de estrés”.