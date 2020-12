Alejarse de sus familiares, la mayor dificultad que enfrentan los diabéticos

Los pacientes con diabetes pertenecen al grupo de personas de riesgo que pueden presentar complicaciones si se contagian de coronavirus. De hecho, el 20.80 % de los 2,404 dominicanos que han fallecidos por COVID -19 padecían de esta enfermedad, una afección que puede dañar ojos, riñones, nervios, piel, corazón y vasos sanguíneos.

A estos pacientes, además de temer al contagio de COVID-19, lo que más les ha afectado es no poder estar cerca de sus seres queridos, como es el caso de Digna Mercedes Perez, de 63 años y Dario Rodríguez Montejo, de 84.

Digna padece de diabetes desde hace 18 años y aunque indicó que esta enfermedad nunca la ha limitado y se muestra como una persona feliz, no puede ocultar que el efecto colateral de la pandemia le ha afectado.

De igual forma, no puede negar que vive entre nervios y miedos ante un posible contagio, aunque reconoce que se ha cuidado y protegido. Vive con su esposo y tiene once nietos, de los cuales algunos la han visitado, ya que los demás residen fuera del país.

Estas visitas se han visto limitadas, pues deben mantener el distanciamiento y evitar todo tipo de contacto.

“La parte más difícil es no poder compartir con mis familiares y otra que mi esposo sale a trabajar y cuando llega yo me pongo nerviosa y lo mando a que se desinfecte, esa ha sido mi parte más difícil. También el miedo de que me peguen el virus, porque yo también soy falsemica, sufro de asma e hipertensión”, dijo.