$!Alergias afectan calidad de vida de pacientes y pueden derivar en depresión

MEXICO.- Cada noche Ana García despertaba con una serie de estornudos, de hasta 15 veces en menos de cinco minutos, y escurrimiento nasal. Como a muchas otras personas alérgicas, molestias de este y otro tipo afectan su calidad de vida y pueden acabar en depresión, alertaron este lunes expertos mexicanos.

“Era muy molesto despertar por los estornudos porque además me ocasionaba mucho escurrimiento (moco) y no paraba de limpiarme la nariz. El problema no fue sólo para mí, también para mi esposo que se despertaba, incluso tuvimos varias discusiones por mis alergias”, relató Ana García a Efe.

Así, su calidad de sueño fue empeorando al igual que la de su pareja que tenía que padecer la rinitis alérgica de manera indirecta.

Ana contó que fue al neumólogo y ahí le diagnosticaron rinitis, terminó el tratamiento y todo iba bien hasta que meses después comenzó a tener problemas para respirar. Cuando se reía mucho, comenzaba una tos que no paraba en todo el día.