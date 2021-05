$!Presidente Abinader y médicos en choque sobre ocupación camas COVID-19

El Gobierno dominicano reconoció este lunes un rebrote del COVID-19 en el Gran Santo Domingo, el que se evidencia en el alza sostenida en la positividad de los casos en el último mes, así como en la ocupación hospitalaria, sobre todo de pacientes graves, que se sitúa por encima del 60 % y 80 % en centros públicos privados.

La realidad actual lleva a especialistas médicos a demandar medidas más drásticas que ayuden a prevenir el contagio, al tiempo que cuestionan la permisividad con que el Gobierno se está manejando frente a las aglomeraciones sociales.

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, cuestionó que en el país se han flexibilizado mucho las medidas que restringen la movilidad, mientras el discurso de las autoridades es de que todo está bien, pero la ocupación de los centros de salud está por encima de un 80 %.

“Es que se ha soltado mucho, se ha flexibilizado mucho el discurso y la percepción que se quiere llevar a la población es de que todo está bien, cuando no es así”.

Ariel Suero entiende que se deben reactivar las medidas de prevención, a la vez que se continúa con las vacunas contra la enfermedad.

Para este lunes, las autoridades de Salud Pública reportan 731 casos nuevos de coronavirus, con una positividad acumulada de 12.03 %. La ocupación de unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID-19 es de 57 %, cuando en la víspera era 56 % de 512 que hay disponibles. El uso de ventiladores está en 48 %.

Cuestionado sobre la saturación de clínicas, el presidente negó que sea cierto. “No, no es verdad. Hay un rebrote en el Gran Santo Domingo y se está atendiendo y se están subiendo las camas. En todo el país está en normalidad”, indicó el mandatario al tiempo que pidió a la población que tenga “distanciamiento social para no regresar” y que se vayan a vacunar.

Para la infectóloga Rita Rojas es necesario que las autoridades sean más contundentes en el manejo de las medidas de prevención e, incluso, adoptar otras.

“Aquí se ha estado diciendo que hay camas a nivel público, pero la realidad a nivel privado, con los colegas que uno pregunta y en los centros que uno labora, es que no hay tantas camas. Estamos en rojo, no hay camas UCI, y cada día aumentan los casos”.

La doctora considera que se debe retomar de forma más contunden el toque de queda, y que se obligue a los establecimientos comerciales a cumplir con las medidas de distanciamiento y se les ponga un límite de personas, para evitar la propagación del coronavirus.

Aunque el presidente Abinader reiteró que abrirán las escuelas de forma paulatina, y que el que no quiera llevar sus hijos, que no lo haga, Rojas entiende que no es momento de abrir los planteles en las condiciones actuales, aunque reconoce que no es justo que los niños sigan pagando por el comportamiento de los adultos.

Que se cumplan las medidas existentes es también el planteamiento del médico intensivista Víctor Matos, para quien, el Gobierno ha apostado a ojos cerrados a la eficiencia de la vacuna, a sabiendas de que la que se aplica en el país, la Sinovac, no es la más eficaz.

“El país se encuentra, sin lugar a dudas, en su tercer rebrote, aún con una gran parte de la población vacunada, estamos viendo un gran número de casos vacunados, admitidos en las unidades de cuidados intensivos, así como personas jóvenes con riesgo mínimo”.

La semana pasada, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, Evangelina Soler, destacaba que casi el 50 % de los pacientes que están viviendo con COVID-19, son personas que ya tienen una o dos dosis de vacuna. Pedía entonces, adoptar más medidas que eviten el contagio, alegando que los médicos están hartos. “Y lo puede poner así, los médicos estamos hartos y cansados (de atender tantos pacientes)”.

Para el anterior asesor del Poder Ejecutivo en materia del COVID-19, Amado Alejandro Báez, el aumento de la positividad que experimenta el COVID-19 a nivel local, puede ser una consecuencia de las olas que se ven en otras naciones.

Sin embargo, valoró como positivo la preparación que desde el Gobierno se realizan para enfrentar el repunte, acciones que, dice, se realizan con objetividad y transparencia.