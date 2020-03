Cancelados los eventos de más de 100 personas en Guatemala por coronavirus

Guatemala, 14 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este sábado en cadena nacional la cancelación de cualquier evento de más de cien personas y suspendió las clases de todos los niveles educativos en establecimientos públicos y privados por la pandemia del coronavirus COVID-19.

En su mensaje, el mandatario dijo que a partir de este domingo 15 de marzo 'todos los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada o ser cancelados' y dijo que las clases 'se suspenden por los próximos 21 días', sin excepción.

Agregó que, para cumplir con los 180 días de clases que aspira el Ministerio de Educación, 'será llevado a cabo en un futuro a determinar'.

También pidió a las iglesias de las diversas religiones que hay en el país centroamericano a cancelar cada evento e instó a los fieles a seguir 'servicios religiosos, misas y cultos a través de internet o de la televisión o radio'.

'Tratemos de evitar ir a lugares públicos innecesariamente y la regla de menos de 100 personas es imperativa para todos', apostilló.

Giammattei recordó que hasta el momento solo hay un caso que se confirmó la tarde del pasado viernes, en un pasajero de un vuelo procedente de Europa, pero reconoció que 'no se ha podido contactar a todas las personas que venían en el vuelo en donde se determinó que venía una persona con coronavirus'.

En el avión iba un señor 'a quien me referiré como Luis A.L. quien se ha negado a presentarse en la cuarentena' y por ello, 'hemos tomado la decisión de que en esta etapa de contención lo principal es detener la enfermedad a cualquier costo y no poner en riesgo a ninguna persona'.

Unas 51 personas que que llegaron al país centroamericano en el mismo avión que la persona contagiada 'están en cuarentena domiciliar' bajo control de las autoridades 'el tiempo que los médicos determinen', indicó.

El jefe del Ejecutivo reiteró que está prohibido el ingreso de ciudadanos de Corea del Sur, Japón, Italia, Francia, España, Inglaterra, Irán y Alemania y a partir del lunes a las 24:00 horas o martes a las 0:00 horas, de Canadá y Estados Unidos, además del cierre de fronteras con El Salvador.

Los guatemaltecos y personas de esas nacionalidades residentes en Guatemala, que provengan de los países mencionados, 'deberán ser sujetas forzosamente al igual que los nacionales a ser llevados a un lugar en donde puedan llevarse a cabo los procesos de cuarentena -en un sitio aún no determinado- que son imprescindibles para detener la posibilidad de que hayan más personas contagiadas', enfatizó.

Hasta el momento, Guatemala ha realizado 58 pruebas por el COVID-19 y solo una persona ha resultado portadora, pero asintomática del virus.

'Seguimos haciendo pruebas a todos quienes sus síntomas nos indiquen que hay probabilidades que tiene coronavirus. El laboratorio nacional en forma gratuita procesará todas las muestras. No nos va a costar un solo centavo saber si tenemos o no' el virus que hasta el momento solo ha sido importado y no es comunitario en el país centroamericano.

Pidió a la población que tenga algún síntoma o duda sobre el virus comunicarse a dos teléfonos de atención inmediata y no acudir todos a la emergencia de los hospitales. 'Si nos sentimos mal, lejos de salir corriendo, tenemos dos opciones: ir a un centro de salud o con nuestro médico o llamar al número de teléfono', que en Guatemala se marca 1517 y 1540.

Instó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a cualquier entidad sanitaria privada a plegarse a las instrucciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ente rector de la emergencia, y sostuvo que el Seguro Social 'no puede rechazar a personas sin seguridad social para casos de coronavirus'.

El presidente guatemalteco subrayó que, con base en la Ley de Orden Público, aplicada bajo el estado de calamidad, 'los órganos de publicidad están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación'.

En los casos que haya 'comentarios tendenciosos a las circunstancias actuales, el director (del medio) será amonestado por la autoridad respectiva y en caso de reincidencia podrá imponerse censura al órgano de que se trate. No queremos llegar a eso y apelo a todos los medios de comunicación, al igual que la ciudadanía, a que oigamos lo que el Gobierno está diciendo', soslayó.

La pandemia del COVID-19 avanza por Centroamericana y ya afecta a Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá. EFE