$!Cáncer de mama tiene detección tardía debido a desinformación de pacientes

La falta de información y de cultura respecto a la autoexploración inciden en que entre el 50 % y 70 % de los casos de cáncer de mama se detecten en etapas avanzadas, expresó este lunes un especialista mexicano.

En entrevista con EFE, el doctor Santiago Sherwell, cirujano mastólogo, señaló que se estima que más de la mitad de las pacientes tienen una “falta de información acerca de la gravedad de este problema”.

Además, dijo, existe una falta de cultura de las mujeres sobre la revisión y detección temprana.

Esto, aunado a una falta de programas de diagnóstico como la mastografía y el tamizaje, llevan a que el cáncer de mama sea la principal causa de muerte en las mujeres mayores de 25 años.

En México, detalló el experto, se presentan 20.000 casos nuevos anualmente, la mayoría son en etapas avanzadas “cuando la vida de la mujer ya está en riesgo”.

Sherwell, quien es miembro de la American Society of Breast Surgeons y de la Sociedad Mexicana de Mastología, aseveró que la mejor manera de llegar a un diagnóstico oportuno es la mastografía.

Sin embargo, los mitos que rodean a este estudio también representan una barrera.

Muchas mujeres, manifestó el experto, consideran que al no haber casos previos en la familia no corren el riesgo de padecer la enfermedad y es por ello que no se hacen el estudio.

Además, el dolor que muchas de ellas manifiestan sentir durante la realización de la mastografía también frenan a las mujeres para que se realicen la misma.

No obstante, afirmó Sherwell, “si bien es cierto que puede causar molestia, esta es pasajera y 99,1 % de las pacientes queda sin dolor”.

Otro de los mitos es que la radiación que se produce durante el estudio es causa de cáncer, lo cual no es cierto ya que los equipos de mastografía que existen “emiten una radiación sumamente baja, por lo que no causan ningún daño al organismo”.

También, aseguró, no existe evidencia de que la compresión pueda “activar” las células cancerígenas; mientras que las mujeres con implantes mamarios también deben realizarlas anualmente a partir de los 40 años.