$!Cierran clínica estética donde murió joven falcémica, luego de procedimiento quirúrgico

El Ministerio de Salud Pública intervino la tarde de este viernes el centro de cirugía plástica Dermo Stetic Laser Clinic, donde murió una joven de 27 años, supuestamente falcémica, luego de someterse a un procedimiento quirúrgico.

La clínica está ubicada en la calle 13 casi esquina Armando Oscar Pacheco, en la Urbanización Fernández, del Distrito Nacional.

El doctor Bruno Calderón, director de Habilitación y Acreditación Adscrita al viceministerio de Garantía de la Calidad, encabezó el operativo e informó que los representantes del centro fueron citados para el lunes para que expliquen las irregularidades por la que fue clausurado el centro.

“Nosotros lo que estamos persiguiendo es el cumplimiento de la ley como ya le he mencionado en el marco jurídico que establece que los establecimientos deben habilitarse, ustedes me dirán que hay muchos lugares sin habilitarse, es cierto, y esto pone en juego la calidad de la atención que reciben los usuarios entonces esta ocasión me permite comunícales a todos los propietarios de prestadores de servicios que deben habilitarse de manera correcta y que deben poner sus establecimientos de salud en una condición de calidad, para que el servicio sea bueno para los pacientes y que no ocurran casos que sean lamentables”, dijo Calderón Troncoso.

Según afirmó había una investigación y le daban seguimiento “desde hace unos meses que este establecimiento ha violentado la cartera de servicios y recursos humanos para lo cual fue habilitado”, dijo el doctor Calderón.

Explicó que la clínica de estética fue clausurada mediante la resolución elaborada por un equipo de técnicos que inspeccionaron las instalaciones de esa clínica y que se le dio un plazo de 48 horas para que los pacientes desalojen las instalaciones que ya están cerradas, lo que incluye el bloque quirúrgico.

Mientras, el director de la clínica doctor Jesús Ramos dijo que le preocupa cuando le dijeron que hacía 20 días que no podían seguir operando.

Dijo que el lunes llevará todos los documentos que demostrarán que están habilitados por Salud Pública y que tienen el personal capacitado para laborar.

Dijo que hay pacientes y procedimientos que se estaban realizando en la clínica al momento de la intervención y que les darán de alta en el momento oportuno.

Esta semana los familiares de Julia Arias Almonte, de 27 años, quien murió la noche del miércoles luego de realizarse una cirugía estética en la clínica antes mencionada dijeron que demandarían el centro por supuesta negligencia médica.

Afirmaron que la joven falleció luego que le practicaran una abdominoplastía con lipoescultura.