$!De sometida a la justicia por mala práctica, a aprobar examen para cirugía de forma sobresaliente

Serena Stefani Congedo, la doctora que junto a su hermana Pamela, fue enviada a prisión preventiva de tres meses, en enero del año pasado, acusadas de asociarse y cometer mala práctica médica y estafa en perjuicio de 20 personas, ahora es que va a iniciar sus estudios de cirugía general.

La doctora en conflicto con la ley obtuvo el mejor puntaje en el examen de cirugía general publicado por la Dirección de Residencia Médica, con 96.16 lo que le otorga el derecho de escoger el centro asistencial docente que quiera.

Desde que se supo que obtuvo el primer lugar, el tema se ha convertido en la comidilla entre los participantes y los que cursan la residencia médica en los diferentes centros asistenciales del país.

En redes sociales que comparten muchos de los médicos se mofan de que Stefani Congedo ya ejercía la cirugía antes de hacer la especialidad y que esperan que esté preparada para que sepa los trabajos que pasan los R1 (residentes de primer año), los que se compara con los centros de la milicia.

La doctora fue condenada por la jueza de la Oficina de Atención Permanente, Evelyn Rodríguez, a tres meses de prisión, como medida de coerción, acusada de realizar procesos estéticos que supuestamente mejorarían las apariencias físicas de sus clientas.

Según la acusación del Ministerio Público, las imputadas se publicitaban a través de los distintos medios de comunicación ofertando un catálogo de procesos estéticos cortos, no invasivos, sin procedimientos quirúrgicos, ni traumas y que eran ambulatorios, los cuales se realizaban en el “Centro de Medicina Regenerativa y Ortomolecular Dra. Stefani”, así como en el “Centro Stefani Stetic S.A. Medical Group”, localizados ambos en el sector ensanche Paraíso.

Sobre el particular, el director de Residencias Médicas, del Ministerio de Salud Pública, Bienvenido Peña, dijo que la doctora Stefani Congedo no ha sido condenada, por lo mantiene sus derechos constitucionales, por tanto, la entidad no puede asumir una posición negativa al respecto, hasta que no sea condenada por un juez.

La doctora también mantiene su execuátur. Ella fue condenada el 23 de enero del 2018; el 22 de febrero de ese mismo año solicitó, al igual que su hermana, su libertad mediante recursos de apelación, y el 23 de abril, también de ese año, séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por una garantía económica de RD$ 500,000 a las hermanas.

“El hecho de que sea acusada, no quiere decir que sea culpable, todo lo contrario, la presunción de inocente es un derecho constitucional. No tenemos criterio para impedirle que entre a un concurso y mucho menos a una plaza que ella ganó”, dijo el director de Residencias Médicas.

Peña dijo que la doctora ganó en buena lid y que se le van a entregar su carta como ganadora de una de las plazas del concurso Peña se enteró de que la joven concursó por lo que les han escrito y las visitas de otros concursantes que le reclamaron una explicación.

El presentó su expediente a la consultoría jurídico del Ministerio de Salud Pública, donde le dijo que Stefani Congedo tenía todo su derecho a participar.

El concurso teórico de Residencias Médicas de realizó el pasado mes de marzo y las entrevistas hace aproximadamente un mes.