$!Doctor Pedro Pablo Díaz exaltado como Maestro de la Medina Dominicana

Luego de más de 40 años de ejercicio en la medicina, el Colegio Médico Dominicano, decidió exaltar al neurocirujano Pedro Pablo Díaz, como Maestro de la Medicina Dominicana, otorgándole así el máximo galardón académico que entrega dicha institución.

Al hablar sobre esta distinción a los presentes en el acto que se llevó a cabo en el hotel Catalonia y que le fue entregada por el CMD, en la persona de su presidente Wilson Roa, el veterano neurocirujano, aseguró que para ser maestro hay que nacer con eso.

“Hay gente que no les gusta enseñar. A mí por el contrario me entusiasma, me compromete y me hace crecer. Enseñar es una forma de vida. Hasta cuando estoy estudiando algo para mí, me visualizo comentándolo con otro. Estamos en la época del conocimiento. ¿De qué sirve participar en un congreso si no puedo comentarlo? Yo todos los días tengo contacto con médicos residentes”, sostuvo el veterano médico que dirige también el departamento de neurocirugía del Hospital General de la Plaza de la Salud.

El reconocimiento destaca su trayectoria en la enseñanza de la neurociencia y por aplicar sus conocimientos a favor del desarrollo de la medicina dominicana. Además, por ser creador de la plataforma interuniversitaria dominico-francesa que ha permitido el desarrollo de muchos dominicanos en todo el ámbito de la ciencia médica.

El doctor Pedro Pablo Díaz fue reconocido junto a un grupo de colegas dominicanos, en un acto que se llevó a cabo en el Hotel Catalonia de esta ciudad y en el que estuvo acompañado por sus familiares y de amigos que lo han acompañado a lo largo de todos estos años de servicio en la medicina.

Para el veterano neurocirujano la “medicina es una expresión del humanismo. Con eso se nace. La medicina es una carrera donde, sobre todo, priman la solidaridad y la compasión”, sostuvo el galeno que a lo largo de más de 40 años de ejercicio ha atendido a muchos pacientes y casos diversos fuera y dentro del país.

Agradeció a la junta directiva del CMD por tal distinción, la que dedicó a su esposa e hijos porque “son ellos los más sacrificados en el ejercicio de esta profesión”.

El doctor Pedro Pablo Díaz, oriundo de Neyba, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posteriormente partió a la Universidad de Marsella-Francia a realizar una especialidad en epilepsia y electroencefalografía, pero al poco tiempo se transfirió a neurocirugía. Tras su destacada carrera tanto en Francia como en República Dominicana, fue condecorado con el grado de Caballero del Mérito por el gobierno francés.