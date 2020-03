$!El coronavirus COVID-19 en perros: ¿Debemos preocuparnos?

Edwin Munir, experto en veterinaria, en torno a este caso, aseguró que los perros ni se contagian, ni trasmiten este tipo de coronavirus. Sin embargo destaca que pueden contraer algunos coronavirus, pero no el mismo asociado con el brote actual.

En torno a la muerte del perro en Hong Kong dijo que habría que estudiar otras posibilidades de su deceso, entre en las que mencionó su edad.

“Se detectó en Hong Kong el caso de este can, pero eso no está determinado cien por ciento. Con esta pandemia sería imposible que no hubiera otros perros infectados”, comentó.

Añadió que de ser así habrían informado otros casos, ya que algunas personas diagnosticadas con COVID-19 deben poseer mascotas, que entonces pudieron haberse visto afectadas.