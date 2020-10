$!El resurgir de la difteria, una enfermedad capaz de causar la muerte en pocos días

La difteria es una enfermedad de otra época capaz de causar la muerte en pocos días. En la actualidad, se puede prevenir de manera eficaz y se puede tratar. Sin embargo, en varios lugares del mundo está repuntando.

Hace casi tres años que comenzó la guerra civil en Yemen, un conflicto que ha asolado el país y que ha dañado gravemente sus estructuras sanitarias. A la epidemia de cólera que sufre Yemen desde la primavera del año pasado se ha sumado un brote de difteria.

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Población de ese país africano, desde el mes de agosto de 2017, se han detectado 716 casos y 52 muertes por difteria allí . Los niños son los más perjudicados. De hecho, Save the Children subraya que el 90% de las víctimas mortales tienen menos de 15 años.

ENFERMEDAD MUY CONTAGIOSA

“Es una enfermedad muy contagiosa y ahora hay tan poca ayuda que las familias tienen que recorrer cientos de kilómetros junto a sus hijos para llegar hasta nosotros. Pero llegan demasiado tarde e infectan a otras personas durante el trayecto. Ayer lloré con una madre que perdió a su hija. Cuando llegaron aquí no pudimos hacer nada por ella”, relata Mariam Aldogani, coordinadora de campo de Save the Children en Al Hudayda.

“La mayoría de las personas no han sido vacunadas y no tenemos la reserva de vacunas que necesitamos para un brote de este tipo. El bloqueo hace que sea imposible traer especialistas, medicamentos o materiales esenciales para mantener con vida a los niños enfermos. A menos que haya medidas urgentes, no podremos detener la propagación de la difteria”, alerta la doctora Aldogani.

Asimismo, en Bangladesh, los refugiados rohingya que han huido de Birmania se enfrentan a un brote de difteria. La mayor parte de la población de esta etnia no está vacunada contra esta enfermedad y en la actualidad estas personas viven en asentamientos precarios e hiperpoblados.

“Lo más triste es que una población tan vulnerable como los rohingya, que ya ha pasado por el gran trauma de tener que huir de sus hogares, que ha sido objeto de violencia y que vive en terribles condiciones, está siendo golpeada además por una enfermedad totalmente prevenible con un mínimo acceso a la sanidad y a una vacunación rutinaria que se inventó hace 90 años”, manifiesta la doctora Nina Goldman, de Médicos Sin Fronteras.