$!El trastorno bipolar, una enfermedad que lleva al extremo las emociones

“Hasta que un día varios problemas me hicieron pensar que ya no tenía sentido la vida, pensé ‘voy a despertar mañana, ¿y qué más?”.

Pero al casarse se agudizó su trastorno, su hoy exesposo la acompañaba al psiquiatra y mentía sobre los cambios de humor de Liz, así que el especialista la medicó con dosis más altas, que la hacían sentir drogada todo el tiempo y con reacciones lentas.

Debido al medicamento tuvo un aborto espontáneo y entonces dejó de tomarlos. Después de un tiempo se embarazó y suspendió por completo su tratamiento.

Cuando su hijo nació regresó a terapia psicológica y todo el tiempo tenía que estar vigilada para cuidar que no se dañara ella misma o a su bebé debido a la depresión.

“A partir de que nació mi hijo ya no consumo medicamentos. Sí hay veces que me siento triste, pero no como antes. He tenido tantos problemas que ni tiempo de deprimirme me ha dado, además me ha funcionado aprender nuevas cosas para ocupar mi mente”, detalla.

Liz señala que ahora que vive de nueva cuenta con sus papás, ha hablado con ellos para que la apoyen al menor de los síntomas que detecten.

Y enfatiza que ahora su hijo es su sentido de vida. “No puedo estar mal y menos dejar de luchar”, concluye.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 60 millones de personas con trastorno bipolar.

El trastorno bipolar es “una alteración en el estado de ánimo, hay una oscilación en las emociones que puede ir de la manía a la depresión. Los pacientes está profundamente deprimidos o muy eufóricos”, explica la doctora Martha Patricia Ontiveros Uribe.