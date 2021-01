$!En 2021 convierta sus retos saludables en hábitos

1.- UTILIZA UN CALENDARIO DE PARED

“Así podrás calcular rápidamente cuánto alcohol bebiste, cuántos días has hecho ejercicio y con qué tipo de entrenamiento, y cuántos días llevas sin meditar, por ejemplo”, asegura.

2.- TUS HÁBITOS SALUDABLES SON PRIORIDADES

“Seguramente nunca te irás a trabajar sin haberte duchado y vestido con la ropa adecuada. Por la misma ‘regla de tres’, no deberías dejar pasar un día sin intentar moverte, beber suficiente agua, dormir lo suficiente y comer más vegetales”, recalca la médica con sede Englewood (Nueva Jersey, EE.UU.).

3.- PIENSA QUE SOLO ENTRENARÁS UNOS MINUTOS

“Si, por ejemplo no tienes ganas de hacer flexiones, convéncete para hacer solo una repetición. Eso es mejor que no hacer nada y puede que, en cuanto hayas comenzado, tengas ganas de hacer alguna más para aprovechar que ya estás en el suelo”, añade.

“Tanto si no tenemos tiempo como si no tenemos ganas, intentar ejercitarnos solo cinco minutos en la cinta o en una bicicleta puede tener grandes beneficios y dar un giro a nuestro estado de ánimo y a nuestra mente, estimulándonos a hacer ejercicio durante más rato”, de acuerdo a Ashton.

4.- ENCUENTRA ALTERNATIVAS DELICIOSAS

“Si nuestro reto consiste en comer menos carne y más verdura, o en ingerir menos azúcar, es de vital importancia descubrir alternativas deliciosas y saludables para no obsesionarse con aquello que no podemos comer”, según la médica de Englewood.

5.- UTILIZA APOYOS VISUALES PARA AYUDARTE

La doctora Ashton tiene el armario lleno de ropa y accesorios, muchos de los cuales rotan por temporadas o a medida que cambian los estilos, pero el único accesorio que siempre está allí es su rodillo de espuma de color naranja chillón, que guarda en ese sitio para acordarse de hacer estiramientos, según comenta.

“Cada vez que veo ese rodillo, me acuerdo de lo bien que me sienta hacer estiramientos, y eso me hace sacarlo con regularidad. Cada persona puede encontrar sus propios estímulos visuales que le motiven a mantener sus hábitos saludables”, agrega.