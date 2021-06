Gobierno ofrece nuevos detalles sobre vacunación contra COVID-19 tras reunión con médicos

El Gobierno ofrece este miércoles nuevos detalles sobre el Plan Nacional de Vacunación, luego de una reunión entre el Gabinete de Salud y miembros de las sociedades médicas y del Colegio Médico Dominicano.

La reunión se produce luego de la controversia que generó el anuncio de las autoridades sanitarias que aprobaba una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El anuncio del Gobierno no sólo llamó la atención de los médicos, sino también de la Organización Panamericana de la Salud, entidad que recomendó a las autoridades dominicanas no aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, hasta tanto no se tengan los resultados de los estudios que validen la necesidad de un refuerzo, más allá de las dos dosis establecidas.