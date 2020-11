$!¿Ibuprofeno o paracetamol?, ¿cuándo debemos utilizar uno u otro?

Pero, ¿en qué se diferencian estos medicamentos tan utilizados? Desde la Farmacia Gallego de Cáceres (oeste de España), Carlos Gallego Rodríguez explica que el ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico y forma parte del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

El ibuprofeno y el paracetamol no son iguales y, aunque tengan algunas indicaciones comunes, no deben tomarse indistintamente, pues su mal uso puede producir problemas de salud.

Están presentes en la mayoría de los botiquines y solemos recurrir a ellos para tratar dolencias como la fiebre, el dolor de cabeza o el producido por un esguince. No obstante, estos fármacos no son equivalentes y es importante saber cuándo debemos utilizar uno u otro.

Paracetamol, válido para un mayor número de personas

“En todas aquellas afecciones en las que no encontremos inflamación, por ejemplo, dolor de cabeza, de garganta, menstrual, fiebre o dolores musculares que no se deban a un golpe o contusión, usaremos paracetamol. El ibuprofeno habría que reservarlo para esguinces, roturas, contusiones, etc., es decir, para todo aquello en lo que se aprecie inflamación a simple vista”, detalla.

“Como profesional, siempre trato de recomendar paracetamol ya que es un medicamento cuyo uso suele ser más seguro para el paciente pues es válido para un mayor número de personas que el ibuprofeno”, comenta.

De hecho, Gallego manifiesta que el ibuprofeno es un medicamento que tiene bastantes contraindicaciones, aunque no lo parezca por su amplio uso.

“Está contraindicado en asmáticos, embarazadas, personas con problemas estomacales, hipertensos, pacientes con problemas de coagulación que utilicen sintrom, pacientes con artrosis que estén bajo tratamiento con metotrexato, en quienes sufran insuficiencia cardiaca y en los alérgicos a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que también es una afección más común de lo que pensamos”, detalla.