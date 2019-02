$!La bacteria que puede crecer en un plato de pastas o arroz y mató a un estudiante

En la autopsia también encontraron, en los frotis fecales, unas bacterias causantes de todo: las Bacillus cereus, responsables del conocido popularmente como “síndrome del arroz frito”, una intoxicación alimentaria que puede suceder tras comer arroz frito si no se conservó refrigerado.

Según lo publicado en el Journal of Clinical Microbiology, la pasta la había preparado cinco días antes. Al cabo de media hora, habría comenzado a sentir dolores abdominales, náuseas y dolor de cabeza, vómitos y diarreas, pero no fue a ningún centro médico. Bebió agua e intentó dormir. Al día siguiente, sus padres lo encontraron muerto. La autopsia reveló que había fallecido unas 10 horas después de la ingesta de la pasta por necrosis hepática y signos de pancreatitis aguda.

No es un caso nuevo, ocurrió hace ocho años, pero el análisis que hizo sobre él una revista científica lo volvió a poner en foco. Un joven belga murió en 2011 tras comer un plato de pastas recalentada. La culpable del fallecimiento fue una bacteria llamada Bacillus cereus, capaz de sobrevivir al recalentado.

Según el biólogo y nutricionista español Juan Revenga, comer arroz o pastas que no han sido conservados correctamente y luego recalentarlos puede ser un acto letal. “Sí, puede pasar cualquier cosa mientras haya una contaminación. La pasta puede ser el sustrato en el que proliferen una serie de bacterias dañinas. Aunque el problema en este caso no es la pasta ni el arroz frito, ya que la pasta recién hervida es estéril porque está hervida. El problema es que mantenida a temperatura ambiente puede ser objeto de una contaminación, que en este caso se tuvo que producir en los primeros días después de dejar la pasta sin refrigerar, de forma que hubo un tiempo de incubado, de proliferación. Hay bacterias pueden generar toxinas. Si es así el hecho de calentar la comida no es una solución para eliminarlas”.

Esta bacteria suele proliferar en los hidratos de carbono como la pasta o el arroz porque tiene unas enzimas llamadas amilasas y puede alimentarse digiriendo el almidón. El problema fundamental está en la conservación del alimento porque, aunque se cocine a elevadas temperaturas, la bacteria puede sobrevivir en forma de esporas que luego podrían germinar al descender la temperatura. Por eso, para evitar la contaminación por esta bacteria y sus toxinas, se recomienda conservar los alimentos por debajo de cuatro grados y cocinarlos por encima de 100 grados.