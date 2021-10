$!La cantidad de cesáreas preocupa a instituciones

Aumento anual

Las cesáreas siguen en aumento en el país, mientras se reducen los partos vaginales. Estos procedimientos quirúrgicos aumentaron cinco puntos porcentuales al pasar de 58 % en 2014 a un 63 %, según la encuesta Enhogar MICS 2019 de la Oficina Nacional de Estadística y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El componente de tiempo, la mínima diferencia del pago a un médico por una cesárea y un parto vaginal, así como mujeres que demandan estos procedimientos son algunas de las causas que se atribuyen a este incremento.

Desireé del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), destacó que estos procedimientos, si no son necesarios, ponen en peligro la salud y también la seguridad de las mujeres.

“Es un tema que pone el dedo en la llaga de cómo el sistema de salud no considera el enfoque de género, no analiza cuáles son los riesgos para las mujeres y para las niñas. No se puede tratar un problema desvinculado del abordaje integral”,.

Olivier Ronveaux, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que la comunidad internacional se refiere a la necesidad de revisar la tasa de cesáreas recomendada en 1985. Ronveaux, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó que las cesáreas son eficaces para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal, bajo justificaciones médicas. Pero no se demuestran sus beneficios sin son innecesarias.

Sara Menéndez, oficial de Supervivencia, Desarrollo Infantil y VIH/-SIDA de Unicef, destacó los beneficios del parto vaginal sobre las cesáreas. “Estudios recientes muestran alteraciones afectivas cuando el nacimiento es por cesárea, con separación del bebé de su madre y sin el contacto piel con piel, puede influir más adelante en alteraciones del aprendizaje y de ansiedad.”