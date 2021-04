$!La difteria le mató una hija e infectó a otro en solo 15 días, y quiere contar su historia

“Esto es fuerte, es fuerte. Yo le digo a los padres que tienen que ponerle la vacuna a sus hijos porque está enfermedad está acabando con los niños. Yo no quiero ver a ningún padre pasando la situación que yo estoy pasando. Esto es fuerte, esto yo no lo voy a superar nunca”, comenta con dolor mientras vela por el menor de sus hijos, de un año y once meses de edad, ingresado en el hospital Robert Reid con síntomas de difteria.

En medio de su dolor, también se arrepiente de haber dejado que los niños fueran a pasar unos días con la madre. “Fue un mes nada más, se los mandé un mes hasta que me estabilizara porque encontré un trabajo y no tenía quién los atendiera. Si me imagino que mi niña se iba a morir no la mando”, comenta con ojos aguados.

Cuenta que el varón volvió con él el mismo día del sepelio de la niña, que fue como loco a buscar a su muchachito antes que le ocurriera algo y que ya no volverá a llevárselo a la madre. “Si ella quiere verlo, que vaya a la casa y lo vea, pero para su casa no vuelve”.

Luis Eloy pidió contar su historia luego de que se publicara una declaración de Yenifer del Orbe en la que la mujer dice desconocer que los niños no tenían la vacuna, porque vivían con el padre y no con ella.