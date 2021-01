$!La Dirección de Pensiones y el Banco de Reservas firman acuerdo para préstamos a trabajadores

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado y el Banco de Reservas de la República Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional en virtud del cual los empleados de la primera podrán optar por diversos préstamos.

Estos préstamos se obtendrán a través de los programas denominados Empleado Feliz, Vacaciones Felices, Sueldo Más y Educación y Cultura con Banreservas, previa evaluación de su situación financiera particular.

El acuerdo contempla que los beneficiarios de los préstamos pagarán al banco mediante diversas modalidades, entre ellas descuento a nómina y cargo a cuenta o en cheque, para lo cual cada interesado otorgará la debida autorización escrita, al tiempo que prevé que cada solicitud de préstamo estará acompañada de una carta firmada y sellada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones con las generales y toda la información necesaria del empleado que quiera optar por un financiamiento bajo el citado programa.

El acuerdo fue firmado por el oficial del Banco de Reservas Rodolfo Jiménez y el licenciado Juan Rosa, director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP).

El director juan Rosa expresó que dicho acuerdo es una parte fundamental para que los empleados de la Dirección de Pensiones se sientan aliviados financieramente, lo que va a contribuir “al desarrollo económico de cada colaborador.

"La buena noticia es que los prestamos serán a un 15 por ciento para que todos ustedes tengan las facilidades y una mejor condición de vida, me siento feliz y les auguro muchos éxitos a todos”, expresó el licenciado Rosa.

Conforme establece el convenio interinstitucional el Banco de Reservas se compromete a recibir y evaluar, de acuerdo a sus políticas de crédito, las solicitudes de préstamos que realicen los empleados de la DGJP a través de los referidos programas.

La entidad bancaria estatal procesará las solicitudes y desembolsará los préstamos a los empleados de Jubilaciones y Pensiones que califiquen para los mismos y no incurrirá en ninguna responsabilidad con las solicitudes que no sean aprobadas por sus organismos, al no estar acorde con sus normas crediticias.

Las condiciones establecidas por el acuerdo indican que los interesados en obtener los préstamos deberán firmar un pagaré, tener seis meses laborando en la DGJP de forma ininterrumpida, carta de la entidad autorizando el préstamo, cotización del paquete a vacacionar, si es el caso; tres meses cobrando por nómina electrónica y carta solicitando la inscripción a sueldo.

Si el solicitante pasa de los 65 años se requiere autorización de la institución, asumiendo la responsabilidad en caso de fallecimiento.