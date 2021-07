$!Las causas de la muerte de Winifer Núñez, según el acta de defunción

“Su barriga no crecía, ella llegó a más de seis meses y su barriga no creció. Su médico le decía que el bebé venía mal, pero que no la podía desembarazar, que espera que el bebé muriera y se produjera un aborto natural”.

Colectivos en favor y en contra

Manuela Vargas, directora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, hizo un llamado al Congreso Nacional y al presidente Luis Abinader sobre la importancia y urgencia de despenalizar el aborto en tres causales, a fin de evitar ¨la muerte de mujeres jóvenes¨.

La dirigente feminista expresó que decenas de niños y niñas quedan huérfanos en el país por el fallecimiento de mujeres obligadas a llevar a término embarazos de alto riesgo.

“Winifer murió porque en su país el aborto está penalizado y el personal médico tiene miedo de ir a prisión”, manifestó Vargas.

Mientras, el Colectivo Médicos por la Vida niega que una criatura malformada ponga en riesgo la vida de la madre, por lo que llamó al Ministerio de Salud Pública a investigar la muerte de Winifer.

Indicó que debe quedar claro cuáles fueron las circunstancias adversas que provocaron ese lamentable desenlace, determinar por qué murió esa paciente, si tenía una enfermedad o una condición preexistente.

“Un bebé con malformaciones que puedan sugerir o no compatibilidad con la vida, no pone en peligro la vida de la gestante, incluso muerto dentro del vientre, si no ha sido manipulado de manera inadecuada no presenta riesgo”, explicó en un documento.

Afirmó que nunca los especialistas conocedores de las leyes y la Constitución han dudado en actuar y activar los protocolos necesarios cuando la vida de la madre está en peligro, que nadie niega asistencia en estos casos ni es perseguido por cumplir los protocolos, “aunque la criatura no pueda preservarse, si hizo todo lo posible para que ambas vidas sean salvadas”.