$!Las pruebas de antígenos: nueva alternativa para detectar el coronavirus

El Ministerio de Salud Pública inició la aplicación de pruebas rápidas de antígenos, que verifican y reconocen en pocos minutos una de las proteínas del coronavirus e indican si la persona tiene el virus en su cuerpo.

“Tiene una gran ventaja, que son muy rápidas y son bastante más económicas. Cuestan alrededor de cuatro o cinco dólares, pero el “call estándar” sigue siendo el PCR”, explicó a Diario Libre el director de Epidemiologia del Ministerio de Salud, Ronald Skewes.

Skewes aseguró que estas pruebas son las que más se acercan a una PCR, pero el único problema que presentan es que algunas muestran resultan falso negativo.

“Se usa siempre en personas sintomáticas, no son por caprichos, se usan en pacientes, se deben usar en personas sintomáticas. Si yo tengo una persona sintomática y me aparece la prueba negativa me dice que debo hacerle una PCR”, aclaró.

En ese sentido, el especialista indicó que desde el Ministerio de Salud se están utilizando este tipo de pruebas para darle seguimiento a los casos de COVID-19 y a los contactos.

Al diferenciarlas de las pruebas rápidas, Skewes indicó que las antigénicas ven partículas del virus, mientras que las de sangre dicen si uno estuvo en contacto, no si en ese momento si tiene.