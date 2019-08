$!Los mitos más comunes sobre la lactancia

Son muchos los mitos y dudas que enfrentan las recién paridas a la hora de dar el seno: “Que no me sale la leche”, “que el bebé no se llena”, “que no tengo pezón...”, son solo algunas de las incertidumbres que asaltan a las madres cuando de amamantar se trata.

Es por esto que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA) desarrolla una serie de actividades para fomentar esta práctica que tanto beneficia a los bebés.

“Este centro de salud cumple con la ley 8-95 que declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la Lactancia Materna, por eso nuestro personal está altamente involucrado en la orientación y educación de las madres para que aprendan a dejar esos mitos fuera de sus vidas y se centren en lo que verdaderamente importa: lactar”, manifestó el director del HMRA, doctor Rafael Draper.

Para enfrentar los mitos, la ginecobstetra Carolina Santos ofreció algunos consejos durante la charla “Ley 8-95 sobre Lactancia Materna”, impartida a usuarias del HMRA y destacó los beneficios de lactar, resaltando los relativos a salud y economía.

