$!Más de 2 millones en RD son diabéticos o prediabéticos

¿Qué es una persona diabética?

Una persona es considerada diabética cuando su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina, no puede usar adecuadamente la que produce, cuando no hay suficiente insulina o las células, quedando con demasiada azúcar en el torrente sanguíneo, lo que con el tiempo puede afectar el corazón, la visión y los riñones.

La diabetes es considerada una enfermedad crónica o de larga duración, que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía, y los niveles de glucosa (azúcar) están muy altos. Para controlar esa situación tiene un órgano llamado el páncreas, que produce una hormona llamada insulina, que permite que el azúcar en la sangre entre a las células y esta sea usada como energía.