$!Más del 70% de pacientes con ventilación mecánica por COVID mueren

Llora al afirmar que cuando muere un paciente es una derrota

El intensivista Alexander Marte irrumpió en llantos en medio de la entrevista, al testimoniar que cada vez que muere un paciente, es una derrota para el médico que le atiende.

“Pero cada vez que a un médico se le muere un paciente, es una derrota, te marca para toda la vida, es algo muy difícil de vivir, no tiene nombre”, dijo con voz entrecortada el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos.

Dice que el coronavirus es la única enfermedad donde el paciente muere abandonado.

“Ahí entra el trabajo del médico y la enfermera, además de ser quien te doy el medicamento, es quien te doy el aliento”, lamentó el galeno en medio de la tristeza y el llanto.

“Personalmente tengo una historia muy difícil, un compañero de estudio que hizo su especialidad en ginecología, yo tenía cuatro o cinco años que no lo veía, un día me llama el doctor Waldo Suero para decirme que tenía un médico mal de salud y no había donde ingresarlo, y para mí lo peor es que cuando lo fui a recibir era mi amigo”, acotó.

Agregó que cinco o seis días después, lamentablemente, tuvo que decirles a los hijos de su colega y amigo que él había fallecido.