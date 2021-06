$!Médicos y personal de salud que han sido víctimas de abusos policiales y militares en toque de queda

Caso en Azua

Caso en Santiago

El pasado mes de febrero el cardiólogo Noel Antonio Gómez Ferreira fue agredido y esposado por policías y militares frente a su casa en Santiago durante el horario del toque de queda. La patrulla lo estaba persiguiendo con las luces apagadas.

El doctor relató que mientras se desplazaba en su vehículo por la autopista Duarte, antes de llegar a la Fortaleza, se percató de que un vehículo con las luces apagadas estaba detrás suyo, por lo que aumentó la marcha y al ver que continuaba siguiéndolo, optó por no abrir el portón que da acceso al residencial donde vive y siguió la marcha.

“Y al girar más adelante, me percaté que dicho vehículo era una unidad de la Policía Nacional con las luces apagadas, por lo que retorno nueva vez, pero despacio. Y cuando me dispongo a abrir el portón del residencial, la unidad me cierra el paso con las luces apagadas, rápidamente se desmonta el conductor y se dirige a mí, bajo el cristal y le expreso que soy médico y trabajo en el Homs, quien me solicita bajar del vehículo, que ellos me están dando seguimiento, a lo que les dije que si ellos me habían hecho cambios de luces o encendido las centellas, yo me hubiese detenido”, relató el médico al hacer la denuncia.

Agregó que tras decirle que vivía en ese residencial frente al que se detuvo, la respuesta que recibió fue que él estaba detenido, que colocara las manos detrás de la espalda y que luego de esposarlo lo apretaron fuertemente. Indicó que los agentes querían llevárselo preso en su vehículo y al negarse, llamaron a otra patrulla policial, “en la que me tiraron a la parte de atrás de la unidad, donde resulté con varios hematomas y laceraciones múltiples laceraciones en ambas piernas”.

Tras la acción, Gómez Ferreira señaló que fue llevado al cuartel de Mari López sin permitirle ponerse la mascarilla y lo encerraron en la cárcel junto a los demás detenidos.