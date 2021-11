Ministerio de Salud vigila aumento de parturientas haitianas en fines de semana

“Las inmigrantes que vienen, no las que viven aquí, aumentan los fines de semana, siempre. Entonces, nosotros vamos a monitorear esa parte”, sostuvo el funcionario.

Tanto Rivera como el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, dijeron no tener conocimiento de un video en el que se ve a la Dirección General de Migración detener y deportar a mujeres haitianas en avanzado estado de gestión halladas dentro y alrededor del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina.

Chu Vásquez dijo que no ha visto el video y que no tiene información en ese sentido y aseguró que el Gobierno está abordando el tema de las parturientas haitianas “en el sentido de que la República Dominicana no está en capacidad de dar respuesta a los problemas de las dominicanas y de las haitianas”.