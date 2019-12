$!Obesidad, la batalla que logró vencer tras 10 años de lucha

“Un día me vi en el espejo y me sentía que esa no era yo. Lo había intentado muchas veces y mientras más gorda estaba más ansiosa me sentía y más comía”.

Ese día significó para ella el inicio de una nueva vida. En ese momento tenía 75 libras de sobrepeso, le habían diagnosticado prediabetes y estaba en el borde inferior del límite de obesidad, por lo que un especialista le recomendó que se sometiera a una cirugía bariátrica, a fin de reducir el riesgo de desarrolar complicaciones de salud asociadas a la obesidad.

Otros de los hallazgos del ACTION IO revela las razones por la que los profesionales de la salud no conversan sobre el peso con sus pacientes.

El 71% de los especialistas encuestados cree que las personas con obesidad no están interesadas en rebajar. El 68% de los profesionales de la salud coincidió en que no conversan sobre el tema con sus pacientes porque entienden que no están motivados para perder peso. Mientras que el 54% de los médicos afirma que la cita no es lo suficientemente larga o tiene prisa. Sin embargo, cuando se les preguntó a los pacientes por qué no conversan sobre el tema con los médicos, la mayoría, un 44%, consideró que el control de peso es únicamente su responsabilidad.