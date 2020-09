Plutarco Arias llama a la población a no bajar la guardia frente al COVID-19

El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, llamó este lunes a la población a no bajar la guardia frente al COVID-19, a pesar de que se registra una disminución de los casos de la enfermedad.

“Debemos portarnos bien. El hecho de que el COVID-19 esté bajando no quiere decir que nosotros debemos bajar la guardia. Las mascarillas, el lavado de las manos y distanciamiento hay que mantenerlo, porque posiblemente con el COVID vamos a estar por mucho tiempo”, dijo.

Afirmó que la baja en los reportes que se han estado haciendo obedece a que se están realizando basados en la confirmación de los mismos.

Mientras que la viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, explicó que el seguimiento que se le está dando al COVID-19 indica una clara disminución de los positivos.

“Sin lugar a dudas el número de casos está bajando porque las camas no se pueden ocultar, cuando la gente se enferma va al hospital, y no hay agobio; (sino que) hay una ocupación por debajo de la mitad. Las Unidades de Cuidados Intensivos están a un 30 y pico por ciento porque no hay esa necesidad”, sostuvo Acosta.

Ambos funcionarios hablaron durante una visita al presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, sobre la que solo dijeron que era para tratar algunos temas.

Suero, al ser consultado sobre la disminución de la incidencia del COVID-19, afirmó que ciertamente se ha producido un descenso en la pandemia.

“Ciertamente hay una tendencia a disminuir el número de casos. No podemos hablar de otra cosa, no solamente expresada en los laboratorios, si no también en el número de internamiento, en el número de defunciones, en el número de casos positivos como tal en la Unidades de Cuidados Intensivos, en el número de curados y este tipo de tendencia y el número de pruebas positivas. De eso solamente es que podemos hablar como colegio, no podemos hablar de aplanamiento de curva, ni de ninguna otra cosa”, expresó.