$!Preocupación en Salud Pública por incrementos de casos críticos de COVID-19 en jóvenes

También señaló que la incidencia que venía descendiendo durante el año, en las últimas semanas se ha mantenido estable, llegando a 23.8 en siete días, no obstante, defendió que el nivel nacional, es bajo comparado con lo que ocurre en otros países de la región.

El promedio de edad de los que se están infectando es de 38 años, con rango de 42 a 48. “Eso es una disminución de casi un once por ciento, que es algo bastante significativo, en un promedio de tiempo de 15 semanas”, señaló Skewes, que también refirió un aumento de la positividad del COVID en las últimas cuatro semanas, colocándose a la fecha en 11.56 %.

Reunidos en la sede del Ministerio, en la acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, tanto el director de Epidemiología, Ronalds Skewes, el asesor del Ministerio, Eddy Pérez Then y la neumóloga Natalia García Batista, alertaron sobre el incremento y llaman a la población a no descuidarse con las medidas de higiene.

Señaló que los jóvenes están presentando respuestas inflamatorias muy agresivas, y llegan hasta diez días después de los síntomas, por la confianza que tienen en que podrán resistir al virus.

“Nos preocupa mucho el aumento de incidencia en los grupos más jóvenes. Es algo que realmente nos preocupa muchísimo. Siempre se ha pensado, y es de las cosas que hemos ido aceptando, que los más jóvenes no son los que más vulnerables están, pero no luce que eso es lo que está pasando”, manifestó a su vez Pérez Then.

El asesor del Ministerio de Salud recordó que el COVID-19 no solo se complica en el momento que se padece, sino varios meses después, sobre todo con afecciones cardiovasculares y neurológicas, por lo que lo mejor que le puede pasar a la persona es no contagiarse.

Informó que el R0, que se refiere a la capacidad de contagiar a otros que tiene una persona enferma, está en 2.19, lo que demuestra la movilidad y aumento en la tasa de transmisión. Dijo que, si bien el aumento no llega al punto de niveles de estrés, prefieren no llegar a nivel de alerta roja para hacer un llamado a la población.

“Hay que hacer una reunión rápida con el Gabinete de Salud para evaluar estos resultados de estos indicadores que se han presentado... hay una información que hay que valorar, que evaluar y tenemos que venir con alguna directriz rápida que dé respuesta a lo que estamos viviendo”, indicó.