$!Presidenta Sociedad de Infectología valora como positiva píldora experimental para COVID-19

No sustituye la vacuna

“La vacuna es una estrategia de prevención y la píldora es una estrategia de tratamiento para pacientes ya contagiados”, aclaró Pérez al preguntársele si la píldora vendría a sustituir el esquema de vacunación.

“Eso no impide que la gente se contagie y transmita el virus a otros. Es un alivio que con un tratamiento oral con esta efectividad, estaremos reduciendo mucho la posibilidad de que el paciente se complique de forma severa y muera”, explicó la especialista.

Con relación al costo del medicamento, Clevy entiende que al Pfizer otorgar el permiso a otras farmacéuticas para producir la píldora, podría reducirlo y aumentar la producción.

“Estamos hablando de una pandemia, y mucha gente va a querer comprar el medicamento y si no era así, esas compañías no iban a tener forma de suplir el mercado global. Es importante aclarar que aunque le den esa licencia a esas compañías, no significa que ya la tenemos aquí (en el país) para usar”, añadió.

La doctora Pérez recordó que, frente al COVID, deben mantenerse medidas de higiene, el distanciamiento y uso de mascarilla.

Por su lado, Pfizer pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y otras agencias reguladoras que autoricen el medicamento lo antes posible.