Presidente del Colegio Médico advierte el país no está preparado para enfrentar el coronavirus

Opinan que el mundo no se debe detener porque los virus, que siempre están presentes,. Dijo que lo que se debe hacer es seguir los consejos que dan las autoridades de salud.

Sobre los viajes a China y otras partes del mundo, donde se ha confirmado casos de coronavirus, los neumólogos dicen que estos se deben mantener, pero que no implica riesgo, porque los virus viajan con las personas y que en el caso del 2019-nCoV, como se le denomina al actual, su período de incubación es de tres a 14 días, por lo que cualquiera lo puede tener y no saberlo.

Hasta el momento no hay tratamiento específico para la enfermedad que ha provocado decenas de muertes y enfermos en China.

República Dominicana no está preparada para enfrentar el coronavirus.

De su lado, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, dijo que el país no está en condiciones de salir al frente del coronavirus, porque no existen suficientes hospitales, las salas de aislamientos son escasas y el personal médico no está preparado para enfrentar la enfermedad.

Tampoco existen las indumentarias que se deben utilizar en esos casos y la población no está educada.

No obstante, asegura que no hay razón para alarmarse, que se debe estar tranquilo y que el gremio está dispuesto a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud Pública, cuando se lo solicite.