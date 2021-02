$!Primer vacunado no ha presentado efectos secundarios tras 14 horas de inoculación

Pasadas las 14 horas de ser vacunado contra el COVID-19, el subdirector médico del Hospital Ramón de Lara, doctor Ramón Familia Alcántara, no había sentido ningún efecto adverso al fármaco que se le suministró.

Él fue la primera persona del país en recibir la vacuna Covishield la mañana de este martes, tras su llegada al país la noche del día anterior.

El galeno narró a Diario Libre que, hasta el momento, no había sentido ningún tipo de malestar y que había realizado su jornada laboral de la forma que acostumbra. Habló con este medio por teléfono a las 9:30 de la noche y refirió que había sido inoculado a las 7:20 de la mañana.

“No ninguna, hasta ahora no he tenido ninguna, te puedo decir que yo todavía no he llegado a mi casa porque después que salí del hospital acudí a dar una consulta y ahora es que voy bajando para mi casa. Me he sentido excelentemente bien, hoy he trabajado sin ningún problema, he trabajado como todos los días, que generalmente yo entró en la mañana, 5:30 de la mañana, y llegó a mi casa generalmente a las 9:00 de la noche y he hecho mi rutina igualita, sin ningún problema, gracias a Dios”, dijo al ser cuestionado sobre si había sentido algún efecto secundario.

El doctor expresó no sentirse sorprendido de ser la primera persona en ser vacunada contra el coronavirus en la nación, debido a que había solicitado que así fuera, debido a que él y personal a su mando fueron los primeros en tratar al primer paciente, “y hemos estado con los pacientes de COVID desde que comenzó la pandemia”.

Indicó que sintió que, como jefe de COVID en el centro de salud, debía dar el ejemplo, “por eso yo me brinde, porque confío en la vacuna y además debo dar el ejemplo a mis subalternos que están ahí, los médicos que trabajan conmigo”

Pidió a la población en general no desconfiar del fármaco y planteó que “entiende que lo más importante que ha llegado es la vacuna y tenemos que ponérnosla”.

Dijo que al ser inoculado no sintió miedo ni nada y estaba consciente de que era su deber hacerlo.

El doctor Familia Alcántara también se refirió a los posibles efectos secundarios que cualquier vacuna puede ocasionar en quien la recibe.