$!“Que firme un desistimiento no quiere decir que no pasó”, dice mujer acusa a Faña de agresión sexual

María Isabel Flores Encarnación, la mujer que acusó al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, de agresión sexual se defendió públicamente a través de su cuenta de Instagram.

Flores Encarnación declaró en su cuenta de Instagram: “no quité la querella, firmé un desistimiento, porque el proceso me causa dolor, en una semana conté la historia más de 10 veces y muchos de los fiscales ponían en duda mi palabra (donde solo recordar lo que pasó provoca que me duelan hasta los huesos). El día que fui a poner la querella los fiscales estaban negados a recibirla (donde se supone que a la víctima hay que darle cierto apoyo moral) después de entregar las pruebas, firmé el desistimiento, porque entendía que el proceso me iba a dañar más. Que firme un desistimiento no quiere decir que no pasó o que estoy negando lo que declaré, quiere decir que yo como persona civil no quiero continuar con la demanda, pero es deber de la parte penal verificar los hechos y hacer lo que les corresponde”.

La mujer respondió así a una publicación realizada en las redes sociales de la cuenta DamianaquinoTV de Damián Aquino.

Flores Encarnación cuestionó que en el momento de hacer la denuncia no recibió apoyo de la sociedad. “Todos son unos doble cara que lo único que hacen es velar por sus intereses”.

La abogada, que antes de la denuncia era directora financiera del IAD, habló además sobre las razones por las que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no puede asegurar que habló mentira.

“1, La prueba no la hicieron dentro del tiempo reglamentario para que pueda salir la evidencia. Y 2. Me hicieron la prueba de 4 drogas específicas que obvio salieron negativas, pero pudo haber sido otras. Además, yo había dicho que no fue una droga, sino algo para dormir. Por favor yo soy un ser humano que necesita paz y tranquilidad en estos momentos, agradecería que no me etiqueten ninguna noticia sobre el tema. Gracias de antemano a por su comprensión”, dijo.