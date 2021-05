$!República Dominicana renunció a acciones legales contra Pfizer por posibles retrasos

El contrato firmado entre República Dominicana y Pfizer para el suministro de vacunas contra la covid-19 exime a la farmacéutica estadounidense de cualquier responsabilidad legal por eventuales retrasos en las entregas de las dosis.

El texto del contrato, divulgado en la web del Consultor del Poder Ejecutivo, libera a Pfizer de la obligación de seguir el cronograma de entregas acordado entre las partes aunque no consiga entregar las dosis antes del 31 de diciembre de 2021, sea por motivos técnicos o de otra índole.

'Bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega', afirma la cláusula 2.6 del contrato.

No obstante, República Dominicana tiene el derecho de rescindir el contrato si Pfizer no entrega ninguna dosis hasta el final de 2021 o si no termina de entregar todas las dosis contratadas hasta el final de 2022.