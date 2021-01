$!Salud Pública: país no verá afectada la recepción de vacunas de AstraZeneca por decisión de la India

La viceministra aseguró que es una situación que como país no ha tocado y tampoco han sido notificados por AstraZeneca al respecto. Se recuerda que República Dominicana tiene un acuerdo de 10 millones de dosis con esta farmacéutica previstas para marzo de este año.

En ese sentido, Acosta precisó: “Nosotros como país no tenemos ninguna notificación en relación a que se haya alterado la agenda de entrega de las dosis, al contrario, posiblemente estemos recibiendo antes”.

La semana pasada, Adar Poonawalla, el director del Serum Instituto de India, el mayor fabricante mundial de vacunas y contratado por AstraZeneca con el fin de producir 1,000 millones de dosis para países en desarrollo, anunció que la India no permitirá la exportación de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla AstraZeneca-Universidad de Oxford por varios meses.

Estas declaraciones fueron ofrecida a una semana de que la India anunciara que no permitirá la exportación por varios meses de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla AstraZeneca.

La viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, afirmó este miércoles que República Dominicana no ha recibido notificación sobre la alteración en la agenda de entrega de la vacuna de AstraZeneca.

En una entrevista con The Associated Press Poonawalla explicó que a la biofarmacéutica se le dio la autorización de emergencia del regulador indio para su vacuna, con la condición de que no las exporte para garantizar la inoculación de los más vulnerables en ese país.

También dijo que se le prohibió que las venda al mercado privado.

Esta prohibición también afectará al Covax, una iniciativa creada para garantizar el acceso equitativo a las vacunas.

Poonawalla indicó que la exportación a ese fondo, al cual muchos países también se integraron, no comenzará hasta marzo o abril.

Vacunas de emergencia

Con relación a las 25 mil dosis de emergencia de la vacuna Pfizer que el Gobierno solicitó, Acosta indicó que siguen esperando que les notifiquen el momento exacto de su llegada, aunque aseguró “que está bastante cerca”.