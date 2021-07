$!Salud Pública realiza intervención casa por casa en Cristo Rey

Jiminián explicó que a pesar del registró de estos vectores, no se han manifestado casos de dengue o leptospirosis en la clínica.

“Siempre para la época de junio - julio hay unos brotes epidémicos de tanto malaria, dengue y leptospirosis, pero no he visto el primer caso de dengue en esta clínica y me atrevo a decir que este es el parámetro principal para tomar como referencia cualquier estadística, por la cantidad de pacientes que vienen”, señaló.

El operativo también incluyó la desinfección de espacios públicos. Las autoridades de salud pidieron mayor integración por parte de la comunidad.