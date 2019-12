$!Tasa de diabetes es casi dos veces más alta en hispanos y negros en Estados Unidos

Washington.- La prevalencia de la diabetes es casi dos veces más alta en hispanos y afroamericanos que para blancos y asiáticos en Estados Unidos, según un informe que publica este viernes la revista JAMA.

El estudio, encabezado Yiling Cheng, de los Centros gubernamentales para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), comprendió a 7.757 personas mayores de 20 años en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el período entre 2011 y 2016.

La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por un alto nivel de azúcar en la sangre por un período prolongado, y los síntomas incluyen frecuencia de orina y aumento de la sed y el hambre. Las complicaciones a largo plazo incluyen enfermedades cardiovasculares, infarto, fallo renal crónico, úlceras en los pies y daños en los ojos.

De acuerdo con los CDC, en Estados Unidos el 9,4 % de la población, esto es unos 30,3 millones de personas tienen diabetes, de las que 23,1 millones tienen un diagnóstico de la enfermedad y se calcula que hay otras 7,2 millones de personas con diabetes no diagnosticada.

Para su clasificación en grupos 'étnicos' y 'raciales', el estudio distinguió entre blancos no hispanos, negros no hispanos, hispanos y sus subgrupos (mexicano, puertorriqueño, cubano/dominicano, centroamericano y sudamericano), y asiáticos no hispanos.

El contingente participante en el estudio incluyó 2.866 blancos no hispanos (65 %); 1.636 negros no hispanos (11 %); 1.952 hispanos (15 %); 909 hispanos asiáticos no hispanos (6 %) y 212 personas no hispanas (3 %).

'Estados Unidos es una nación cada vez más diversa en la que los hispanos y los asiáticos representan actualmente el 23 % de la población, una presencia que se espera que aumentará al 38 % hacia 2060', indicó el artículo.

A nivel mundial se ha comprobado que tanto los hispanos como los asiáticos tienen una prevalencia más alta de diabetes que las poblaciones europeas y africanas tanto en sus lugares de origen como en sus diásporas, y estas diferencias entre grupos raciales o étnicos podrían surgir de factores genéticos, epigenéticos, por el estilo de vida y el ambiente.

Los autores han señalado que, hasta la fecha, no ha habido en Estados Unidos cálculos de la prevalencia de diabetes y prediabetes entre los hispanos o asiáticos, y 'la falta de estimaciones representativos ha sido una brecha en la documentación nacional'.

Los resultados del estudio, ajustados por edad y sexo, mostraron la prevalencia de diabetes, diagnosticada y no diagnosticada, entre el 12,1 % de los blancos no hispanos, el 20,4 % de los negros no hispanos; el 22,1 % de los hispanos, y el 19,1 % de los asiáticos.

Según Ann Albright, directora de la División de Diabetes Aplicada de los CDC, 'estos datos proporcionan información que permite llegar a grupos de mayor riesgo y brindan oportunidades para fortalecer la detección de diabetes, y la prevención y atención de la diabetes tipo 2 en estos grupos'.

La prevalencia total de diabetes, esto es diagnosticada y no diagnosticada, fue más alta entre los mexicanos con un 24,6 %, seguida con 21,7 % para los puertorriqueños; 20,5 % para los cubanos y dominicanos; 19,3 % para los centroamericanos, y 12,3 % para los sudamericanos. EFE