VÍDEO: Antes de morir, mujer denuncia falta de atención en hospital de Santiago

Una mujer que falleció en el hospital Presidente Estrella Ureña, de Santiago, grabó un vídeo mientras estaba en acostada en una cama del centro. En el material se queja de que no estaba siendo atendida y, advertía que si fallecía era producto de no haber recibido atención, pese los múltiples llamados que había hecho a los médicos diciéndole que se sentía mal.

La mujer fallecida es Nery Gil Ferreira, de acuerdo a denuncias de sus familiares, que dieron conocer el vídeo a través de las redes sociales. Dijeron que su pariente lo grabó con su celular mientras esperaba por asistencia. Se desconoce la fecha exacta de cuándo ocurrió el deceso.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) dijo, la noche del domingo, que había ordenado una investigación para determinar responsabilidades.

“Miren mis hijos, yo estoy desde las 6:30 en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia, porque me estoy sintiendo mala y he llamado a los doctores y ellos no me hacen caso, si me pasa algo, ya ustedes saben, fue por falta de diligencia”, dice la mujer, quien se nota que está acostada y tiene cara de que está exhausta.

En el vídeo, la mujer mostró, además, una panorámica de la sala en la que estaba, la cual expuso a varios pacientes en las camas que ocupaban. También se ve parte del personal del centro mientras se desempeñaban.

En una nota de prensa, Chanel Rosa Chupany, director del SNS, dijo que si los resultados de la pesquisas determinan que hubo “negligencia o mala práctica serán aplicadas las sanciones correspondientes”.

Explicó que desde hace un tiempo la Maternidad Estrella Ureña es intervenida por el SNS con designación del personal requerido, dotación de equipos que incluye instalación de nuevo ascensor y otras mejoras, a fin de garantizar atención de calidad a la población que demanda sus servicios.