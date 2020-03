Video | Trasladan desde Villa Riva a Santo Domingo mujer diagnosticada con coronavirus

En un video, Herrera Díaz contó que un médico se le acercó y le dijo que se la llevaría, medida que ella cuestionó, pues dijo que no le había dicho qué tenía. Por lo tanto, ella y el médico, a quien no identificó, acordaron que ella se iría para su casa, siempre y cuando, no saliera de esta.

Dijo que, el domingo, cuando se disponía a salir de su hogar a recargar el balance de su teléfono, ya que vive sola, el médico se presentó a decirle que tenía coronavirus y que la vienen a buscar. Ella le reclamó un documento que le certifique que ella tiene el COVID-19. Como no lo tenía, ella lo echó de su casa.