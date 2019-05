Vivir con Wolf-Hirschhorn

Retraso general del crecimiento

“En un 50% de los casos, se observan defectos cardiacos congénitos, en particular defecto del tabique atrial. También hay habitualmente anomalías oftalmológicas, auditivas y dentales”, añade.

“El retraso en el crecimiento es grave pues la mayoría de los pacientes no logran controlar los esfínteres, autoalimentarse o vestirse. El déficit intelectual es entre moderado y grave, raramente leve. El habla se limita a sonidos guturales o disilábicos, excepto en unos pocos pacientes que alcanzan a formular frases simples”, manifiesta el doctor Nevado.

Uno de cada 25,000 nacimientos

No obstante, el doctor Nevado explica que esta cifra “está estimada a partir de un estudio en población británica. La realidad es que se encuentra subestimada y quizás sea mayor, del orden de un caso por cada 25.000 nacidos”.

El síndrome de Wolf-Hirschhorn “se da con mayor frecuencia en mujeres que en varones, al igual que otros síndromes de microdeleción, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es la razón”, expresa.

La mayoría de los casos son esporádicos, es decir, no heredados. No obstante, la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn aclara que también se dan casos en los que uno de los padres es portador aunque no padezca el síndrome.

En cuanto al diagnóstico, es posible detectar esta patología durante el embarazo. “El retraso de crecimiento prenatal y otras anomalías (cardiacas, óseas, un solo riñón) y malformaciones detectadas en las ecografías pueden hacer sospechar la existencias de algún tipo de cromosomopatía”, expone la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn.

Esta entidad señala que el microarray prenatal (un tipo de estudio genético) diagnosticaría un síndrome de Wolf-Hirschhorn u otro tipo de alteración cromosómica.

“Actualmente, aunque no es una práctica generalizada, ya se están haciendo microarrays prenatales y se puede conseguir el diagnóstico por esa vía”, indica.

En caso de no haberse detectado antes, si cuando nazca el niño “se aprecia algún tipo de anomalía como labio leporino, paladar hendido o rasgos dismórficos, entre otras, se realiza esta prueba genética que llevaría a un diagnóstico temprano”, apunta.

Según explica el doctor Nevado, en el síndrome de Wolf-Hirschhorn hay tres aspectos destacados que suponen retos a afrontar desde el punto de vista del manejo clínico: las dificultades en la alimentación, las dificultades en el desarrollo y la epilepsia.

Todo ello va a implicar “desde el principio la participación de numerosos especialistas médicos”, señala.

Las personas con el síndrome de Wolf-Hirschhorn pueden sobrevivir hasta la edad adulta pero su enfermedad no tiene cura.

“No existe un tratamiento médico específico, aunque se recomienda fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia desde una edad temprana. Algunos pacientes también se benefician de la terapia musical”, afirma el facultativo.

La Sociedad Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn añade que los afectados por esta patología pueden hacer, además, hidroterapia y equinoterapia que están “muy recomendadas y favorecen el desarrollo de los niños”.

El doctor Nevado comenta que el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital La Paz colabora desde hace años con la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn para el reclutamiento y estudio de estos pacientes. Su labor se centra, sobre todo, “en el diagnóstico temprano y en establecer posibles correlaciones genotipo-fenotipo en ellos”, subraya.

El genotipo es el conjunto de genes de un individuo mientras que el fenotipo se refiere a rasgos físicos observables.

Por Purificación León

EFE/REPORTAJES