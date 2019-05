$!“Siempre es mejor una mala democracia que una ‘buena’ dictadura”

“Una semana después mi mamá me llamó y me dijo que los dominicanos libres teníamos una responsabilidad con aquellos que habían dado su vida por nuestra libertad, que miraba a ver si yo utilizaba lo aprendido para rendir un servicio. Y empezamos a trabajar en la idea de un museo de historia sobre los expedicionarios de 1959”.

¿Museo a Trujillo?

La experta en museos aclara que no todas colecciones que son parte de un museo son aptas para ser “musealizadas” porque son instituciones que educan, preservan, difunden e investigan el patrimonio cultural material y no material de la humanidad y su ambiente.

Al referirse a la inquietud de que se instale un museo con objetos pertenecientes a Rafael Leónidas Trujillo, De Peña dijo que en el proceso de musealización, de colección de objetos, uno eleva ese objeto a ser testimonio del desarrollo de la humanidad y su medio ambiente. Por lo tanto, lo convierte en un objeto de identidad cultural, de referente y Trujillo fue un antivalor, sostuvo.

Indicó que cuando se toman objetos de una persona como Trujillo, que representa los antivalores, se eleva a la persona y a su objeto al nivel de identidad cultural de la nación. Pone de ejemplo que si en una sala se exhibe un uniforme de Luperón y otro de Trujillo, se está elevando a Luperón y Trujillo al mismo nivel.

“Nosotros no estamos diciendo que no se trate el tema Trujillo, ni la dictadura, ¡imposible! Eso sería una locura, todo lo contrario, el museo de historia tiene que tratar ese período de forma objetiva y precisa, lo que decimos es que los objetos personales de un dictador no pueden ni deben ser expuestos en un museo nacional como parte hereditaria de nuestra nacionalidad, no es verdad que los dominicanos nos identificamos con el mayor violador de los derechos humanos que ha tenido la historia dominicana”, precisó.