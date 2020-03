Sin escuelas en Madrid por coronavirus, los abuelos ejercen de cuidadores

Pese a que los abuelos pueden ser una población vulnerable frente al coronavirus, Ramón Millán, de 74 años, hace un viaje en metro de una hora todas las mañanas para cuidar a su nieto, sin clases en Madrid por la epidemia.

Desde las guarderías a las universidades, todos los centros educativos de la región de la capital española, la más afectada del país, cerraron este miércoles por dos semanas para intentar frenar la propagación del virus.

“Yo ayudaré (a mi hija) siempre que pueda”, afirma este abuelo, quien vino a buscar a Isan, un niño rubio de cuatro años, para llevarlo a jugar al sol en el parque del Retiro.

“Se ha enfadado mi mujer porque me he ido a la calle con él. Porque ella quería que no saliera, que me quedara encerrado allí con él. Yo no tengo miedo al virus, ella sí”, cuenta entre risas.

Efectivamente, los abuelos están entre las poblaciones de riesgo ante la epidemia.

Las autoridades sanitarias, que cerraron en Madrid los centros de día para ancianos para protegerlos del contagio, desaconsejan visitar las residencias de mayores.

Además, el director del centro nacional de alertas sanitarias, Fernando Simón, advirtió este miércoles que son los niños, que apenas desarrollan síntomas, “los que la diseminan [la enfermedad] en la sociedad”.