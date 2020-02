$!“Son dos delincuentes, dos ratas”, dice madre sobre responsables de hombre asesinado

Desesperada, una mujer denuncia que los presuntos responsables de matar a su hijo en Villa Faro de varios disparos andan como “perro por su casa” sin que las autoridades hagan algo al respecto.

“La Policía me dice que ellos están trabajando, pero ellos (Julio César Pimentel Soriano y Miguel Ángel Caminero, implicados en el hecho) andan fuertemente armados y andan en su barrio encapuchados de manera normal”, denunció María Ceballos, madre de Yensy Emilio Ceballos, víctima.

Explicó que este caso sucedió el 29 de octubre de 2019 y esta es la fecha que aún no tiene respuestas de las autoridades.

María Ceballos dijo a Diario Libre que su hijo (fallecido) era un expolicía.

“Yo quiero que lo apresen y paguen por lo que hicieron porque no fue un animal que mataron”, indicó la ciudadana evidentemente dolida y señaló que los implicados son familia de la esposa de su hijo ya fallecido.

Ceballos dijo que el supuesto matador, Julio César Pimentel Soriano, ya lleva cinco muertos y nadie hace nada a ese “delincuente reconocido”.

La víctima, Yensy Emilio Ceballos, dejó un niño de cinco años y era una persona que un comportamiento “normal”.

Sobre los acusados, la Policía Nacional ha emitido dos documentos de “se busca”. Julio Cèsar Pimentel Soriano es buscado bajo la orden judicial número 530-2019-EMES-03628 por ser uno de los presuntos autores de darle muerte a Yensy Emilio Ceballos tras ocasionarle heridas por balas.

“Anda fuertemente armado”, indica el documento que porta la ciudadana. Asimismo, bajo la misma orden judicial es buscado Miguel Ángel Caminero.

Al visitar a Diario Libre María Ceballos dijo que Yensy Emilio Ceballos era uno de sus dos hijos, pero que hoy producto de la delincuencia solo le queda uno.

“Ese muchacho (Miguel Ángel Caminero) yo lo trataba bien, él iba a mi casa, y yo lo trataba bien como la gente porque él era cuñado de mi hijo. Fuese lo que fuese, dale un tiro en una pierna o en un brazo y deja eso así, no lo mate, no le quite la vida”, explicó la progenitora de Yensy Emilio Ceballos.

Agregó que ella ha ido a la fiscalía y que allá le informaron que el vehículo en el que se transportaban los acusados ya está detenido.

“Ellos los que son, son dos delincuentes, dos ratas”, apuntó.