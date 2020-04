$!Subero Isa dice estar preocupado por violación al toque de queda

Al ofrecer declaraciones por la vía telefónica al programa “La Opción de la Tarde”, que se transmite por Independencia FM, el canal 3 de Aster y una red de emisoras del Grupo Telemicro, Subero Isa no ve pertinente enviar a las cárceles a los infractores de la disposición presidencial.

“Las cárceles de por sí en la República Dominicana son ergástulas, entonces imagínense en un tiempo como este. Yo creo que debe buscarse otra alternativa que no sea la prisión”, agregó.

"Lo que me preocupa a mi es que las autoridades no se están dando a respetar y lo que es peor, la gente no la está respetando. El apresarlo no es una solución porque va a permitir una aglomeración en las cárceles, que a lo mejor va salir personas contagiadas que entraron completamente sanas", explicó.

Al referirse a las elecciones presidenciales y congresionales fijadas para el 5 de julio por la Junta Central Elecctoral, obligada por la situación generada por el coronavirus, el expresidente de la Suprema abogó por un diálogo que garanticen su celebración sin ninguna dificultad.

"Todos los sectores políticos de la nación, sin excepción, debemos hacer todo lo que esté de nuestro alcance para que las elecciones en el mes de julio se celebren como lo establece la Junta Central Electoral", afirmó.