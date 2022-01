Diferentes sectores expresan pesar por fallecimiento de monseñor Núñez Collado

Líderes políticos, religiosos empresarios, legisladores y funcionarios expresan su pesar por el fallecimiento de monseñor Agripino Núñez Collado que falleció ayer sábado a los 88 años de edad en su natal Santiago.

Expresadas en las redes sociales, los distintos sectores y personalidades coinciden en la vocación de mediación de monseñor Núñez Collado, que durante muchos años intervino en la solución de conflictos con la búsqueda de consenso en la sociedad dominicana.

El presidente Luis Abinader fue de los primeros en lamentar el fallecimiento del influyente religioso al expresar: “Lamento mucho el fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado. Fundó la PUCMM y siempre trabajó por la búsqueda del consenso y la paz entre los diversos sectores sociales. Paz a su alma y mi más sentido pésame a sus familiares”.

Luis Abinader, presidente de la República (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La vicepresidenta Raquel Peña escribió en Twitter: “Una gran tristeza siento por la partida de monseñor Agripino Núñez Collado. Hizo grandes aportes frente a la @PUCMM y como mediador incansable en momentos vitales para nuestro país. Dios lo reciba en sus brazos y conceda paz a sus seres amados”.

La primera dama, Rafael Arbaje, manifestó su pesar por el fallecimiento del líder religioso: “Lamento profundamente el fallecimiento de monseñor Agripino Núñez Collado. Fue siempre un actor clave para la sociedad, a la que hizo incontables y valiosos aportes. Paz a su alma y mi abrazo solidario para sus familiares y seres queridos”.

José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia escribió: “Gran pesar por la muerte de monseñor Agripino Núñez Collado. Conocido por sus dotes de mediador y sus múltiples aportes a la academia. En tiempos difíciles para nuestra democracia, siempre estuvo presto”.

El presidente Leonel Fernández, en cuyos gobiernos Núñez Collado sirvió desde el Consejo Económico y Social, manifestó: “Profundo sentimiento de pesar por el fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado, extraordinario mediador y promotor del diálogo nacional, cuya labor se tradujo en grandes aportes en favor de la paz y la estabilidad social. Sentidas condolencias a su familia y allegados. EPD”

Leonel Fernández, ex presidente de la República (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El también expresidente Danilo Medina escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Monseñor Agripino Nuñez Collado, quien orientó su vocación cristiana al servicio de la sociedad dominicana, a la construcción de consensos y al progreso de nuestra nación. Paz a su alma y consuelo a sus allegados”.

Igualmente, el exmandatario Hipólito Mejía, manifestó su pesar por el deceso del religioso: “La súbita muerte de monseñor Agripino Núñez Collado deja al país sin su más importante mediador.

"Un reconocido hacedor de consensos que desde la academia procuró con inteligencia y valentía el entendimiento entre los diversos sectores del pueblo dominicano”." Hipólito Mejía Ex presidente de la República “

Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Mons. Agripino Núñez Collado, pilar de nuestra democracia. Constructor de puentes entre el liderazgo nacional para garantizar la convivencia pacífica que hoy disfrutamos. Su legado será ejemplo de las futuras generaciones. Paz a su alma”.

Eduardo Estrella, presidente del Senado: “Lamentamos la partida de Monseñor Agripino Núñez Collado a quien conocí siendo niño y él ya párroco en Navarrete, llegando a destacarse por sus grandes aportes como rector de @PUCMM y su rol de mediador entre diversos sectores de la Nación. Condolencias a sus familiares QEPD Paloma de la paz”.

Flavio Dario Espinal, ex consultor Jurídico del Poder Ejecutivo lamentó el fallecimiento del líder católico. "Ha fallecido un verdadero gigante de la historia moderna dominica: Mons. Agripino Núñez Collado. Visionario, inspirador, incansable trabajador y de una fortaleza extraordinaria. Me siento privilegiado de haber trabajado a su lado y por la amistad que me brindó. Paz a su alma".

Para el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Batlle con el fallecimiento de monseñor Agripino Núñez Collado pierde a un amigo: “Con profundo pesar recibo la información de que falleció mi amigo Monseñor Agripino Núñez Collado, siempre actuó en búsqueda de paz y soluciones a situaciones muy difíciles, hace tiempo el país había perdido el árbitro por excelencia ( a veces no comprendido) nuestras condolencias”.

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo escribió en Twitter: “Un adiós a Monseñor Agripino Núñez Collado quien vivió en la entrega de la consecución de la paz y la institucionalidad de nuestra República Dominicana. Gracias por haber estado en momentos que servir era muy necesario”.

Víctor (ito) Bisonó, ministro de Industria y Comercio manifestó: “El país está de luto al enterarnos de que el Señor ha llamado a su casa a Monseñor Agripino Núñez Collado; mediador por excelencia en algunos de los momentos más críticos de la nación, siempre apostó por la armonía. Hombre irrepetible cuya presencia en la vida nacional hará falta”.

Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas escribió: “El legado de Agripino Núñez Collado será imperecedero. Como estudiante de la @PUCMM y luego profesor, durante décadas lo he presenciado. Sus habilidades de mediador y su labor a favor de los mejores intereses de RD son tantos que deberán ser parte de nuestra historia. Muy apenado”.

César Dargam, dirigente del Conep (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El sector empresarial también expresó su pesar por la muerte de monseñor Agripino Núñez Collado y por a través de César Dargam, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada(Conep): “ Con gran tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado, de quien tuve el privilegio de su amistad. Siempre valoraré su rol en muchos procesos de trascendencia histórica, colaborando en los más recientes. Que en paz descanse”.

Anje, lamentó la muerte del religioso católico: “La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se une al dolor que embarga a la Familia Núñez Collado y a toda la sociedad dominicana, por el fallecimiento de: Monseñor Agripino Núñez Collado, paz a su alma”.

Líderes religiosos de otras denominaciones como el evangélico Fidel Lorenzo también expresaron su pesara través de las redes sociales:” Ha partido a la presencia del creador, el ángel de la mediación, apóstol de la conciliación, nuestro monseñor Agripino Núñez Collado, paz a su alma querido amigo”.

Monseñor Víctor Masalles (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní escribió: “Lamentamos la partida de Agripino Núñez Collado. Gracias a Dios por el invaluable servicio de meditación que ofreció al País, y por un liderazgo puesto al servicio de la conciliación y los acuerdos entre sectores nacionales de capital importancia”.

Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis La Altagracia destacó el aporte de su hermano católico: “Hay hombres que por sus buenas obras, trascienden el tiempo y la historia. Descansa en paz Monseñor Agripino”.

Fidel Lorenzo, líder evangélico (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

En la cuenta de Twitter el Tribunal Constitucional se registra la siguiente información: “ El Tribunal Constitucional expresa su más sentido pésame a todos sus familiares y a la familia de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra por la pérdida irreparable de Monseñor Agripino Núñez Collado”.

El historiador Eduardo Jorge Prats expresó: “Ha muerto Agripino Núñez Collado. El país, Santiago y @PUCMM de luto por la sensible pérdida de un constructor de diálogos e instituciones. Educador, hombre de estado, amigo sincero, en paz descanse Monseñor”.

La alcaldía de Santiago declaró duelo en el municipio cabecera de la provincia de donde era nativo Núñez Collado: “Al unirnos al sentimiento colectivo de tristeza por el fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien dedicó su vida a la fe cristiana, la educación superior y a servir a la nación en momentos cruciales, la #AlcaldiaDeStgo dispondrá tres días de duelo por su partida”.

El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio expresó en nota de prensa: ”En nombre de todos los integrantes del CES expresa su más profundo dolor y se une al duelo de los dominicanos y dominicanas por la pérdida de Monseñor Agripino Núñez Collado. La partida física de quien fuera el primer presidente del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y presidente de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS 2015-2017), no impedirá que perdure su espíritu conciliador e ilumine los pasos del CES”.

El Defensor del Pueblo , Pablo Ulloa: “Paz al alma de Monseñor Agripino Núñez Collado Será siempre recordado por su rol de mediador y promotor de la cultura de paz. Asimismo su capacidad de resolver conflictos de forma alterna; cualidad que usó con inteligencia Garante de reformas y escudo de crisis EPD”.

También legisladores maniataron su pesar por el fallecimiento del ex rector de la PUCMM:

José Horacio, del Partido Alianza País. “ Lamento el fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado. Mi más sentido pésame a sus familiares. Fue una figura pública promotor del diálogo y la concertación en los momentos en que el país lo más lo necesitó. Paz a su alma”.

Ramón Rogelio Genao: “ El Bloque de Diputados del PRSC, su Vocero @RogelioGenaoLz y todo el personal, se unen al dolor de la familia y amigos del Monseñor Agripino Núñez Collado, Sacerdote, Maestro, Ex-Rector de la PUCMM, Ex-Asesor del Poder Ejecutivo y Mediador. Rogamos a Dios por su eterno descanso”.

Archivo Diario Libre (DANIEL ZOVATTO)

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA): “Lamento profundamente el fallecimiento de monseñor Agripino.

"Una gran pérdida para la República Dominicana. Tuve el honor de ser testigo de primera línea de sus dotes de mediador (en el área electoral) y de su amor y compromiso por el bienestar de su país. Descanse en Paz”." Daniel Zovatto Director regional de (Idea) “