Video | La Policía entra a un liceo en San Francisco de Macorís y se lleva dos jóvenes presos

Agentes de la Policía Nacional penetraron este martes a un liceo en San Francisco de Macorís, en momentos en que se desarrollaban protestas en la zona, y se llevaron a dos jóvenes presos. Uno de ellos tenía el poloshirt del uniforme escolar.

En un video al que tuvo acceso Diario Libre, se observa a los agentes en el patio del Politécnico Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís, forcejando con los jóvenes, que supuestamente son estudiantes y participaban de la protesta en demanda de varias reividindicaciones.

En el audiovisual se percibe la presencia de al menos seis policías que forcejaron con los jóvenes hasta lograr esposarlos y llevarlos en dos motocicletas, mientras los testigos (comunitarios, maestros y estudiantes) pedían que los soltaran y calificaban el hecho como un atropello.

"Es un abuso de la Policía, porque siempre están abusando de muchachos jóvenes, penetraron al centro, ellos no pueden penetrar al centro. Y les dieron golpe a esos niños", dijo uno de los maestros.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, que se hizo eco del video en sus redes sociales, calificó la acción policial de "inaceptable".

Policía fustiga el hecho



El director regional de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, Juan Pablo Ferreira, fustigó la acción de los agentes que esta mañana irrumpieron en el politécnico.

El general Ferreira dijo que se sentía consternado por el hecho, porque el protocolo indica que los recintos educativos deben ser respetados.

“Estuve observando ese video y a la verdad que a mí me consternó, porque ese no es el accionar, todo el que me conoce sabe que yo soy un hombre de paz y un hombre de entendimiento social… todos los agentes saben que los recintos escolares se deben respetar”, deploró.

El alto oficial indicó que la Inspectoría de la Policía Nacional ya está apoderada del video de la agresión, viralizado en redes sociales, a fines de tomar los correctivos de lugar contra los agentes.

“Reprochamos efusivamente ese accionar y vamos a tomar las medidas pertinentes”, aseguró.