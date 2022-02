Emiten alerta roja contra implicados en muerte de niños embestidos en San Pedro de Macorís

El titular de la regional Sureste de la Policía, José Delio Mora Reynoso, manifestó este jueves que se emitió alerta roja para los implicados en la muerte de dos niños que fueron embestidos por una yipeta en un sector de San Pedro de Macorís a finales de enero.

El alto oficial dijo a Diario Libre que uno de los implicados con alerta roja es “la persona que sacó el vehículo del accidente. Ese es el trabajo nuestro y en un determinado momento lo harán llegar aquí”.

Reiteró que la persona que tomó el guía del vehículo para salir del lugar del hecho, en el que resultó herido otro menor, sigue en Puerto Rico, pero que el principal conductor y responsable está detenido a la vez que manifestó que es un gran avance, puesto que ya la justicia en ese caso sabe qué a hacer.

Clari Marte, madre de Yeremi y Yeferson Novel, explicó que, aunque Andrés Céspedes, el conductor del vehículo, está detenido, se sienten insatisfechos ya que todavía hay más implicados prófugos.

“Hasta ahora el otro cómplice no se ha entregado, las autoridades no nos dicen más nada, solo aseguran que el hombre llama que se va a entregar y no pasa nada”, lamentó.

Precisó que quieren que se siga haciendo justicia por la muerte de sus hijos, ya que todos deben pagar por sus hechos, a la vez que les hace un llamado a las autoridades de seguir investigando el caso.

Los infantes fallecidos son Yeremi Novel, de 7 años, y Carlos José, de 5. El herido es Yeferson Novel. Los menores fueron atropellados por la yipeta que conducía Andrés Julio Céspedes cuando regresaban de practicar béisbol.

Por el hecho, Andrés Céspedes deberá cumplir tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.